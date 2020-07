Ordenan el cierre de algunas sedes judiciales de Bogotá

Por medio del Acuerdo PCSJA20-11597 de este miércoles, el Consejo Superior de la Judicatura ordenó el cierre de los despachos judiciales que funcionan en los edificios Nemqueteba, Hernando Morales, Jaramillo Montoya, Camacol y El Virrey en Bogotá.

Indica el documento que en ese mismo lapso se suspenden las diligencias por fuera de los despachos judiciales que incluyen inspecciones judiciales, entrega y secuestro de bienes.



Sobre esta medida, los respectivos Consejos Seccionales de la Judicatura determinarán los distritos judiciales, circuitos o municipios que pueden seguir llevando a cabo inspecciones judiciales, entrega y secuestro de bienes.



De acuerdo con el documento, con el cierre de las sedes judiciales en Bogotá se suspende el trabajo presencial y la atención presencial al público.



Las anteriores medidas se adoptan tomando en consideración la situación de salubridad que se presenta en la ciudad de Bogotá y la necesidad de tomar acciones oportunas para continuar protegiendo la salud de funcionarios judiciales, abogados y demás usuarios de la justicia, indica el documento.



Vale recordar que el pasado martes se conoció sobre la muerte de un funcionario judicial que trabajaba como sustanciador de un despacho civil en la sede judicial Hernando Morales, en el centro de Bogotá.



De acuerdo con Liliana Vega, representante del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, Copasst, se tiene conocimiento de casos puntuales de contagios de coronavirus en sedes judiciales, pero no se conoce la totalidad.



Uno de ellos fue en la oficina de apoyo de los Juzgados de Ejecución de familia en Bogotá, donde hay un total de 19 contagios. En Manizales, en la sede de Juzgados administrativos, fueron citadas más personas de las permitidas, lo que conllevó a un brote en varias oficinas.



En Barranquilla, indicó, el contagio ha sido desbordado y la asistencia a las sedes judiciales no ha obedecido a las condiciones de aforo y de tiempo de permanencia que ha dictado el Consejo Superior de la Judicatura.



Debido a los múltiples contagios en las sedes judiciales, un grupo de jueces tomó la decisión de interponer una tutela solicitando el cierre de la sedes judiciales de Bogotá, tal y como lo contempla el Acuerdo de este 15 de julio.



Sin embargo, el documento no señala el cierre del Complejo Judicial de Paloquemao, donde se encuentran trabajando funcionarios judiciales, fiscales e incluso permanecen particulares en las celdas del CTI a la espera de audiencias.





