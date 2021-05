Conozca si tiene derecho al descanso dominical remunerado

De acuerdo con el artículo 173 del Código Sustantivo del Trabajo, "el empleador debe remunerar el descanso dominical con el salario ordinario de un día, a los trabajadores que habiéndose obligado a prestar sus servicios en todos lo días laborales de la semana". De modo que si usted labora los 6 días de la semana, puede acceder a este día remunerado.



El trabajador puede perder ese descanso dominical remunerado, si falta a una jornada laboral sin una justa causa. Por el contrario si su falta se debe a accidentes, enfermedades, calamidad doméstica o si el empleador le solicita que no asista, sí tiene derecho a dicha remuneración.



Respecto a si la incapacidad laboral hace perder este beneficio, dice el numeral 3 del artículo 173 del código sustantivo del trabajo:



"No tiene derecho a la remuneración del descanso dominical el trabajador que deba recibir por eso mismo día un auxilio o indemnización en dinero por enfermedad o accidente de trabajo"



Es decir si el empleado está recibiendo una indemnización por enfermedad o daño, no puede recibir el dinero de la remuneración por el domingo.



Tenga en cuenta que el Código Sustantivo del Trabajo permite que usted y su jefe acuerden otro día compensatorio diferente al domingo.



