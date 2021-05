Conozca los criterios para fijar el valor de la cuota alimentaria

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar explicó los criterios para definir el valor de la cuota alimentaria que se debe pagar a los hijos.

Según el Instituto el monto de la cuota depende de cada caso en particular.



"En la legislación colombiana no existe una fórmula exacta que determine la cuantía de la obligación alimentaria a cargo de la persona que debe brindarla; sin embargo, hay varios factores que deben tenerse en cuenta para la fijación de la cuota", señaló.



Y añadió que hay factores como las obligaciones alimentarias del progenitor o progenitora tenga con otras personas a quienes por ley también les debe alimentos (ej.: otros hijos, cónyuge, padres, entre otros.).



Dijo que el límite máximo de la cuota de alimentos es del 50% del salario del obligado.



"La capacidad económica del progenitor o progenitora obligado (a) dar alimentos.

Las necesidades reales, sociales y económicas del niño, niña o adolescente.

Si el obligado a suministrar alimentos no labora o sus ingresos son insuficientes, el cálculo de la cuota de alimentos se determina sobre el salario mínimo legal vigente", dijo el institito.

