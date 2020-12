Con carta, 50 congresistas piden a Duque suspender pilotos de fracking

Luego de que el gobierno de Iván Duque anunció la adjudicación del primer contrato para la ejecución de los Proyectos Piloto de Investigación Integral (PPII) sobre fracking a Ecopetrol en Puerto Wilches, Santander, 50 congresistas de diferentes partidos políticos enviaron una misiva al primer mandatario para solicitar suspender todo propósito al respecto.



Los congresistas, entre los que están Iván Cepeda, Aída Avella, Roy Barreras, entre otros, expresan que hay "serias dudas respecto a la posibilidad que tienen los PPII

de entregar información certera sobre los riesgos del fracking, que pueda reducir la

incertidumbre sobre el peligro que esta técnica representa para la salud de las

comunidades y para el ambiente”.

“Por otra parte, existen profundas dudas frente a la rigurosidad del proceso de desarrollo de los PPII, debido a que la información no sería adquirida directamente por el Estado sino por las empresas contratadas, interesadas comercialmente en la explotación”, se lee en la carta, que también expresa que el Gobierno no garantiza el blindaje suficiente frente a los efectos negativos del fracking en el medioambiente y la salud, y tampoco han sido presentados a los territorios para garantizar su derecho a la participación, por lo que no es posible llevar a cabo pruebas piloto.



Igualmente señalan que como al gobierno Duque le restan 20 meses de mandato, y que los efectos del fracking sobre el ambiente solamente se verían reflejados después de años de su implementación, "hacer una evaluación sobre los proyectos piloto de fracking antes del 7 de agosto de 2022, sería prácticamente imposible".

​En el texto los congresistas destacan que en el momento se están tramitando en el Congreso dos proyectos de ley sobre la conveniencia del fracking en Colombia y que este es un tema importante y complejo que amerita un análisis sosegado y un proceso participativo. "El avance precipitado de los PPII obstaculizaría la deliberación parlamentaria y generaría inseguridad jurídica en la inversión industrial”, indicaron.



También recordaron que en la actualidad hay varios procesos judiciales contra el fracking y los PPII en los que no se han tomado decisiones de fondo. Dos de esos procesos están en el Consejo de Estado que estudia una demanda que pide anular las normas que regulan el fracking y otra que pide tumbar el decreto que reguló los pilotos.

Los congresistas que firmaron la carta pertenecen a los partidos y movimientos políticos Alianza Verde, Liberal, FARC, Polo Democrático, Decentes/Colombia

Humana, MAIS, Cambio Radical y la U.

JUSTICIA

justicia@eltiempo.com