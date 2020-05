Confirman que 142 presos de la cárcel de Leticia tienen coronavirus

Fuentes penitenciarias confirmaron este miércoles que en la cárcel de Leticia (Amazonas) los contagios de coronavirus llegaron a 143 casos.

Así, son 142 los detenidos de esta prisión que tienen coronavirus. Teniendo en cuenta que en esta cárcel hay 181 presos, esta cifra significa que el 78 por ciento de los detenidos en esta prisión están contagiados.



A esta situación se suma un guardia del Inpec que también dio positivo en la prueba de covid-19.



El brote de coronavirus en la cárcel de Leticia se habría iniciado hace más de un mes por un dragoneante que consultó urgencias con su hija en la clínica de Leticia, en donde fue atendido por un médico que luego dio positivo para covid-19.



Según el sindicato del Inpec en Leticia, el establecimiento penitenciario de la capital del Amazonas no tiene la infrestructura necesaria para aislar a nadie. Y aunque algunos guardianes han recibido insumos de protección, no han sido suficientes.



Hasta hace una semana, según fuentes de la Defensoría del Pueblo, solo unas 10 personas de la cárcel de Leticia habían sido beneficiadas con el decreto de excarcelaciones del Gobierno.



Las alertas se mantienen no solo en la cárcel de Leticia, en donde el hacinamiento supera el 53 por ciento, lo que hace difícil el distanciamiento social necesario para prevenir los contagios, sino en todo Amazonas.



Y es que el departamento, que tiene 78.000 habitantes, ya suma 1.312 contagiados, convirtiéndose en la quinta región del país con más casos, después de Bogotá (6.189), Atlántico (2.047), Valle del Cauca (1.973). y Bolívar (1.665).



La primera cárcel en la que se reportaron casos de coronavirus en el país fue la de Villavicencio, en el Meta, que tuvo sus primeros contagiados en abril pasado. Ahora este centro penitenciario ya suma unas 900 personas con el virus.





