Ojo: a estas sanciones se expone si organiza o va a fiesta clandestina

Pese a que en la último semana Colombia ha registrado las cifras más altas de contagio diario de covid-19 –superando, incluso, los 18.000 casos en 24 horas– las autoridades siguen reportando aglomeraciones en diferentes ciudades del país, que van en contravía de las medidas de distanciamiento y confinamiento para evitar la expansión del coronavirus.



(Le puede interesar: Si gana más del mínimo: ¿debe su empleador subirle el sueldo cada año?)

Casos como el del barrio El Bosque, en Cartagena, donde fueron encontradas más de 500 personas en una fiesta clandestina, han generado indignación entre los ciudadanos, además de encender las alarmas de la Policía y las entidades sanitarias.



En ciudades como Bogotá, Medellín, Barranquilla, Bucaramanga, entre muchas otras, se han detectado casos similares. ¿Qué sanciones puede recibir una personas que vaya a uno de estos eventos en la actualidad, o que preste su establecimiento para llevarlos a cabo?



(Lea además: Por ahora, no imputan cargos a joven que instigó contra Duque en redes)

Las sanciones

Las restricciones para contrarrestar el contagio, que adoptan los alcaldes locales, se consignan en decretos, que a su vez se convierten en órdenes de Policía.



Así las cosas, son los uniformados de esta fuerza los encargados de sancionar los incumplimientos, basándose en el Código de Policía, que contempla 20 medidas correctivas a aplicar en estos casos.



(Puede ser de su interés: Impusieron más de 3.717 comparendos durante este puente de Reyes)



El Artículo 35 del Código señala los comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y las autoridades, en este caso por la emergencia sanitaria, el toque de queda, el uso de tapabocas, sanciones por aglomeraciones, fiestas clandestinas y otras medidas extraordinarias.



(Lea también: Cae droga de narcos que usaron cédula de Pablo Escobar como imagen)



Y en su numeral 2, ese artículo especifica que por incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de Policía habrá una sanción de multa general tipo 4.



Con el salario mínimo de 2021, esa multa tipo 4, que es de 32 salarios mínimos legales diarios, correspondería a $ 969.094 pesos.

Las personas sorprendidas en fiestas ilegales podrían pagar penas entre 4 a 8 años de cárcel por violar medidas de la emergencia sanitaria FACEBOOK

TWITTER

Sin embargo, la multa no es sino una de las 20 medidas, dentro de las que también se incluye la participación en programas comunitario o actividades pedagógicas de convivencia, la disolución de la reunión o actividad que involucra aglomeraciones de público no complejas, la expulsión de domicilio, la prohibición de ingreso a la actividad que involucra aglomeraciones de público complejas o no complejas, el decomiso de elementos, la amonestación, entre otras.



(Siga leyendo: Abecé de la nueva cuarentena en tres localidades de Bogotá)



La sanción dependerá de las normas que estén incumpliendo los ciudadanos, las cuales están bajo el margen de los decretos expedidos en cada ciudad.



Sin embargo, dependiendo del caso, el comportamiento puede derivar en un proceso penal, y las personas sorprendidas en estas fiestas ilegales podrían pagar penas entre 4 a 8 años de cárcel por violar las medidas de la emergencia sanitaria.



Además, no hay que perder de vista que, en el caso de los establecimientos, se puede aplicar la suspensión temporal de la actividad, que puede derivar en un sellamiento temporal o definitivo.



JUSTICIA