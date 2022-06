Aunque reconoció la importancia de iniciativas para luchar contra la corrupción, el Consejo Superior de Política Criminal, órgano asesor del Estado en esta materia, emitió un concepto desfavorable frente a un proyecto de ley que propone volver imprescriptibles los delitos contra la administración pública.



(Lea también: Órgano asesor, en contra de iniciativa que busca prohibir uso de biopolímeros)



La iniciativa, propuesta por el representante a la Cámara David Ricardo Racero Mayorca, pide establecer que “cuando se trate de delitos contra la administración pública cometidos por servidores públicos, particulares que ejerzan funciones públicas en forma permanente o transitoria, y por quienes obren como agentes retenedores o recaudadores, la acción penal será imprescriptible”.

Sin embargo, para el Consejo ese proyecto de ley es inviable desde el punto de vista político criminal porque carece de proporcionalidad, racionalidad y justificación.



Puntualmente este organismo señaló, de una lado, que era desafortunado tratar de justificar la imprescriptibilidad de los delitos contra la administración pública, “haciendo referencia a los crímenes de guerra y de lesa humanidad, y la competencia de la Corte Penal Internacional”.



Dijo también que sería importante que el proyecto de ley tuviera datos que permitieran establecer la correlación entre la problemática de judicialización de actos de corrupción y la prescripción estipulada actualmente, por ejemplo, “una muestra significativa de casos de corrupción que, por causa del término de prescripción actual, no se hayan podido judicializar adecuadamente”.



(Le recomendamos: Lo que se sabe de la captura de 'Violeta', señalada por atentado al Andino).

No hay entonces una racionalización concreta respecto a los tipos penales que se están pretendiendo volver imprescriptible: Consejo Superior de Política Criminal FACEBOOK

TWITTER

De otro lado, el Consejo Superior señaló que la medida propuesta resulta desproporcionada porque se pretende que sean imprescriptibles todos los delitos contra la administración pública, que son alrededor de 35, sin consideraciones individuales sobre cada uno. “No hay entonces una racionalización concreta respecto a los tipos penales que se están pretendiendo volver imprescriptible”, dice el concepto.



Añadió que esto podría traer efectos desfavorables pues podría desincentivar la investigación de este tipo de delitos ya que el funcionario encargado no tendrá un término máximo para la resolución del caso



(Le sugerimos leer: Extorsión carcelaria: 'Con una sola llamada me robaron $ 15 millones').



“Puede que la imprescriptibilidad de algunos delitos sea una manera de combatir algunas problemáticas sociales, sin embargo, no se debe dejar de lado la racionalización y proporcionalidad de las medidas”, señaló el organismo.



Por último, el Consejo de Política Criminal indicó que el proyecto de ley analizado desconoce que con la Ley 1474 de 2011 ya se había hecho un esfuerzo por una ampliación del término de prescripción de este tipo de delitos.





justicia@eltiempo.com

En Twitter: @JusticiaET

Lea otras notas de Justicia: