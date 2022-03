Este sábado, a través de internet, jurados y el público en general podrán conocer las obras participantes en el V Festival de Teatro Carcalerio, un evento que busca generar actividades de encuentro y reconciliación entre la población carcelaria y población civil.



El festival, liderado por la Fundación Acción Interna, tendrá obras interpretadas por los internos de las cárceles Distrital de Bogotá, San Gil, cárcel Rodrigo Bastidas de Santa Marta, cárcel de Villavicencio, del establecimiento carcelario de Pasto, y por primera vez, de un invitado internacional: el Centro de Rehabilitación Renacer de la Ciudad de Panamá.



Las obras que participan en el festival podrán verse entre el 20 y el 23 de marzo a través de la página web de la Fundación Acción Interna (FAI), dirigida por Johana Bahamón, en la dirección: www.fundacionaccioninterna.org



Por su parte, el jurado estará conformado por un grupo de expertos y por el mismo público, que podrá votar por su obra favorita a través de la página web.



“En esta edición, por primera vez, tenemos un invitado internacional: la cárcel de Panamá. Y estamos muy felices de que podamos retomar la costumbre de que la obra ganadora se presente en el Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá", añadió Bahamón sobre el reconocimiento que tendrá el ganador.

Por su lado, Jhon Moscoso, quien está preso en la cárcel de San Gil y hace parte del grupo participante en el Festival, destacó que “esta es una oportunidad que tengo para conocer y fortalecer un talento que no había logrado desarrollar. Me ha permitido conocer facetas de mi vida que me han ayudado a motivar y tomar este reto como un impulso emocional y psicológico que me sirve dentro de mi proceso de resocialización".



Añadió que estas iniciativas son "un apoyo muy importante para nosotros, ya que nos permite seguir soñando y luchando por nuestros objetivos, para finalmente regresar a nuestros hogares como actores positivos en nuestra sociedad".



Julián Montaña, decano de la Escuela de Artes y Música de la Universidad Sergio Arboleda, también destacó estas acciones de retorno a la sociedad que buscan contribuir al bienestar a través del arte.



"Nos sentimos muy contentos de aportar a la transformación de realidades en personas que están privadas de la libertad y así, junto a la Fundación Acción Interna, brindar herramientas que permitan la real aparición de segundas oportunidades”, expresó.



El Festival Nacional de Teatro Carcelario comenzó en 2014 como una apuesta para promover la resocialización y resaltar la importancia de la creación artística en el proceso de las personas privadas de la libertad.



Las obras que se presentarán en esta versión fueron dirigidas por reconocidos directores nacionales con una importante trayectoria en el trabajo con poblaciones vulnerables, además, en esta edición del Festival, todas las cárceles participantes trabajarán una misma obra, pero con diferentes estrategias escénicas.

La iniciativa de este festival contó con el apoyo de la Escuela de Artes y Música de la Universidad Sergio Arboleda, el Ministerio de Justicia y del Derecho y el Inpec.

