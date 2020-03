Con trajes de pies a cabeza trabajan los jueces de garantías

En respuesta al llamado de los jueces de control de garantías de tomar medidas preventivas para evitar el contagio de coronavirus, el Consejo Superior de la Judicatura decidió que los jueces en audiencia debían vestir con trajes quirúrgicos que cubren de los pies a la cabeza.

La foto que fue tomada en Bogotá muestra a un juez de control de garantías vestido con un traje blanco, un tapabocas, gafas transparentes y hasta guantes para no tener contacto con ninguna superficie.



A pesar de las medidas tomadas y de los implementos que se les facilitaron, los defensores hacen un llamado para que se suspendan todas las audiencias que no son de carácter inmediato y, para esas que se deban celebrar, la protección sea para todos y no sólo para los jueces.



Santiago Trespalacios, abogado penalista y miembro de la junta directiva del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia, en una entrevista con EL TIEMPO dijo que:



“El problema no es solo con los jueces, el problema es que todos quienes asistan a las audiencias están en riesgo: defensores, asistentes, fiscales, procuradores y demás y, en una justicia como la nuestra tan precaria, las medidas que se están tomando no son suficientes para proteger del contagio.”

(Noticia en contexto: Por emergencia de covid-19, suspenden términos en procesos judiciales.)

Incluso, según el abogado, le han informado que en varias ciudades les han solicitado a los defensores que se dirijan a las cárceles para celebrar las audiencias de manera virtual desde los reclusorios. Sin embargo, allí las medidas sanitarias de protección tampoco son suficientes.



El llamado que hace es que se suspendan todas las audiencias, como lo han hecho la mayoría de países del mundo. Esto con el fin de proteger la salud de todos los abogados, fiscales, procuradores, jueces, procuradores y demás asistentes a las audiencias.



Cabe recordar que, si bien el Consejo Superior de la Judicatura suspendió los términos judiciales, en este momento los jueces de control de garantías, deben atender tutelas y otros actos urgentes.

Asimismo, el Colegio de Abogados Penalistas de Colombia, por medio de un comunicado, rechazó las medidas tomadas por el Consejo Superior de la Judicatura por ser insuficientes.



Solicitó la suspensión de todas las audiencias de inmediato y ofreció defender de manera gratuita a cualquier funcionario que resulte investigado por no asistir a las diligencias judiciales que sean aplazables.

JUSTICIA

@JusticiaET

justicia@eltiempo.com