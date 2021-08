Así funciona el descanso diario si compensa tiempo de licencia remunerada

Una de las medidas que decretó el Gobierno —a través del Ministerio de Trabajo— poco después del inicio de la pandemia fue aprobar la licencia remunerada compensable.



¿Qué es esto? Se trata de un beneficio acordado entre el empleado y el empleador, "pudiendo incluso acordar un sistema de compensación, que le permita al trabajador disfrutar del descanso durante el término de la la licencia, para que con posterioridad labore en jornadas adicionales a las inicialmente pactadas, con el propósito de compensar el tiempo concedido", dice la circular 033 de 2020.



Así las cosas, funciona de manera similar a los permisos que otorgan algunas empresas en épocas festivas, como Semana Santa o fin de año.



En cuanto a la compensación de tiempo, el Mintrabajo ha dejado en claro que no se cuenta como tiempo de horas extras o suplementario, pues no son funciones adicionales sino que se está compensando el tiempo de la licencia.

No obstante, esto no implica que el trabajador no tenga descansos. Sea cual sea el sistema de compensación que acuerden el empleador y el trabajador, se debe garantizar que estos últimos puedan recuperarse del desgaste de sus labores diarias.