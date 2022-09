Un concepto del Departamento Administrativo de la Función Pública da luces sobre la legalidad de que una pareja pueda estar en una misma entidad pública.



Se trata del concepto 040172 de 2020.

La entidad señala que "de conformidad con lo expuesto por la Corte Constitucional en reiterados pronunciamientos, el régimen de inhabilidades e incompatibilidades, como las demás calidades, exigencias o requisitos que debe reunir quien aspire a ingresar o a permanecer al servicio del Estado, deben estar consagradas en forma expresa y clara en la Constitución y en Ley".



Así, por ejemplo, el Consejo de Estado, en sentencia dictada el 8 de febrero de 2011, consideró que las inhabilidades e incompatibilidades, en tanto limitan la libertad y los derechos de las personas, son de origen constitucional y legal.



Por esto las inhabilidades son restricciones fijadas por el constituyente o el legislador para limitar el derecho de acceso al ejercicio de cargos o funciones públicas, "ello quiere decir que tienen un carácter prohibitivo y por consiguiente, estas son taxativas, es decir, están expresamente consagradas en la Constitución o en la Ley y su interpretación es restrictiva, razón por la cual no procede la aplicación analógica ni extensiva de las mismas".



Luego, el concepto se remite al artículo 126 de la Constitución, que señala: "los servidores públicos no podrán en ejercicio de sus funciones, nombrar, postular, ni contratar con personas con las cuales tengan parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad, primero civil, o con quien estén ligados por matrimonio o unión permanente".



Tampoco podrán nombrar ni postular como servidores públicos, ni celebrar contratos estatales, con quienes hubieren intervenido en su postulación o designación, ni con personas que tengan con estas los mismos vínculos señalados en el inciso anterior.



Esta norma deja claro que hay una prohibición para el funcionario que ejerza la función nominadora, quien no puede "nombrar, postular, o contratar en la entidad que dirige, a personas con las cuales tenga relación de parentesco en los grados señalados en la citada norma constitucional".



En tal sentido, la prohibición es para nombrar a su pariente pero no se extiende a que ese familiar sea contratado por otra persona en el marco de las competencias de la entidad.



"Teniendo en cuenta lo anteriormente considerado, en criterio de esta Dirección Jurídica, una pareja de esposos no se encuentra inhabilitada para vincularse como servidores públicos y ser contratados en la misma entidad, siempre que uno de ellos no ejerza como nominador del otro", dice el concepto.

