Lo que debe hacer para tramitar un permiso por calamidad doméstica: ¿en qué casos?

Los empleados de Colombia cuentan con una ley, en la que se establece que una persona perteneciente a una empresa tiene algunos derechos si solicita un permiso por calamidad doméstica remunerada.



Esto es lo que debe tener en cuenta.



(Puede leer: Licencia por luto en Colombia: ¿qué hacer en caso de fallecimiento de tíos?).

Conforme con el artículo 57, numeral 6 del Código Sustantivo del Trabajo (CST) en el momento en el que un empleado tiene alguna “situación al interior de su familia, que afecte sus actividades, tiene derecho a solicitar a su empleador una licencia remunerada por grave calamidad doméstica”.



Todo empleado tiene derecho a esta licencia, aunque, cada situación es diferente y deberá analizarse conforme el hecho, se manifestó en el Ministerio del Trabajo.



Sin embargo, según el numeral 10 de la ley 1280 de 2009, en caso de que un empleado se le haya muerto un familiar, es decir, que se encuentra en tiempo de luto, el trabajador tiene derecho a cinco días hábiles de licencia remunerada por esta grave calamidad.



(Puede leer: La muerte de una mascota sería considerada una calamidad doméstica).



Importante: tenga en cuenta que estos días deben ser pagados por el empleador. A su vez, no se puede obligar al trabajador a reponer los tiempos otorgados.

Los permisos por calamidad doméstica deben ser remunerados. Foto: iStock

Esto es lo que debe hacer para solicitar la licencia por calamidad doméstica



Por su parte, en caso de emergencia, un empleado debe presentar todos los soportes en los que quede en evidencia la calamidad doméstica por la que está pasando.



Luego, el contratador está en la obligación de dar la licencia, para ello, fija el número de días, teniendo en cuenta la emergencia.



En caso de que no logre llegar a un acuerdo con su empleador, no olvide las siguientes recomendaciones para solicitar una licencia por calamidad, según el Ministerio de Justicia y la Constitución colombiana.



1. En primer momento, usted tiene la opción de dirigirse hacia el inspector del trabajo, esto con la finalidad de recibir una asesoría, buscar una conciliación, o saber cómo funciona la ley frente a este tipo de situaciones. De hecho, allí puede conocer los derechos que tiene el trabajador, la indemnización, plazos de pago, etc.



2. Si prefiere hablar con una persona diferente al inspector de trabajo, usted puede acudir a la Defensoría del Pueblo, a la persona encargada de la personería Municipal, o también a los consultorios jurídicos de su ciudad o municipio.

¿En qué situaciones puede acudir a una licencia por calamidad doméstica?



Existen casos puntuales para acudir a los permisos por emergencia doméstica. Foto: iStock

Las opciones son variadas, pues cuando una persona se encuentra en el deber de solicitar una licencia por emergencia familiar. Conozca algunas de ellas.



Cuando la casa donde reside se destruye, se quema, por la enfermedad de un familiar, el fallecimiento de un familiar, entre otras situaciones puntuales que requieran la presencia del empleado.



(Puede leer: Así despedí a Manu: el perro que me dio la más noble lección de amor).



Asimismo, es importante que sepa que el tiempo por la calamidad doméstica depende directamente de las particularidades de la emergencia.



Así, esta persona está sujeta a lo que dicta la norma dispuesta por el reglamento de trabajo de la compañía para la que trabaja.

LADY DANIELA ORTIZ GÓNGORA

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

