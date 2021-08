¿Cómo se notifican procesos a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica?

Cuando se demanda a una entidad pública del orden nacional, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Andje), que representa judicialmente los intereses de la Nación, es notificada del caso.



La Ley 1437 de 2011 indica que a la Agencia se le notificará el auto admisorio de la demanda y el mandamiento de pago en contra de las entidades públicas del orden nacional mediante un mensaje al correo electrónico.



El envío de autos admisorios, mandamientos ejecutivos, demandas y anexos de procesos judiciales y de acciones de tutela en contra de entidades públicas del orden nacional, distintas a la Andje, sirve para comunicarle a esta entidad de la existencia del proceso y por lo tanto tiene un carácter meramente informativo que no genera su vinculación como sujeto procesal, dice la entidad en una información publicada en su página web.



Aunque el envío de estos documentos no genera su vinculación como sujeto procesal en los casos, la Agencia tiene una facultad de intervención que puede ejercer en algunos procesos.



En cuanto a los procesos judiciales y acciones de tutela que involucren exclusivamente a una entidad del orden territorial, la Andje no está llamada a intervenir ni a representarla judicialmente, a menos de que en ese proceso también estén en juego intereses litigiosos de la Nación.



En ese sentido, cuando se remiten a la Agencia autos admisorios o mandamientos ejecutivos, junto con demandas y sus anexos de un proceso contra una entidad territorial, y como el envío de esa información es de carácter informativo, la misma no se registra en el Sistema Único de Gestión e Información de la Actividad Litigiosa del Estado –eKogui-, ni en el Sistema de Gestión Documental de la entidad.

