Pasos para crear un sindicato en Colombia

En una resolución de marzo de 2014 el Ministerio de Trabajo estableció los pasos para la inscripción de los nuevos sindicatos.

La resolución enfatiza en el derecho que tienen los trabajadores de agruparse en sindicatos, sin ninguna interferencia del Estado, y del fuero que tienen sus dirigentes para garantizar sus actividades.

Igualmente señala que el Código Sustantivo del Trabajo establece que solo con el hecho de su fundación y de la primera Asamblea Constitutiva, ya el sindicado cuenta con personería jurídica.



Sin embargo solo puede ejercer funciones luego de estar inscrito oficialmente en el Mintrabajo. Para esto tiene un plazo de cinco días hábiles luego de la Asamblea Constitutiva.

La inscripción dice la norma tienes fines de publicidad "y habilita la actuación de las organizaciones sindicales conforme a lo establecido en sus propios estatutos". Se tendrán que adjuntar para el trámite los siguientes requisitos: copia del acta de fundación, copia del acta de elección de la junta directiva, copia del acta de la Asamblea en la que se aprobaron los estatutos, una copia de los estatutos, la información de los directivos y de os miembros del naciente sindicato.



En todo caso el Ministerio puede rechazar la inscripción si los estatutos son contrarios a la ley o si el sindicato no cumple con el número de miembros que establecen las normas vigentes. El artículo 359 del Código del Trabajo establece "todo sindicato de trabajadores necesita para constituirse o subsistir un número no inferior a veinticinco (25) afiliados; y todo sindicato patronal no menos de cinco (5) empleadores independientes entre sí".



El ministerio señaló que como paso concomitante y una vez realizada la asamblea de constitución, el sindicato de trabajadores comunicará por escrito al respectivo empleador y al inspector del trabajo, y en su defecto, al alcalde del lugar,

la constitución del sindicato.



Después de cada asamblea se tendrán que notificar los cambios en las directivas de la organización.

