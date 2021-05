Paso a paso de cómo sacar su vehículo de los patios

De acuerdo con el Artículo 125 del Código Nacional de Tránsito, "la orden de entrega del vehículo se emitirá por la autoridad de tránsito competente, previa comprobación directa de haberse subsanado la causa que motivó la inmovilización".



Además, agrega que puede ser el propietario o el infractor quien se encargue de realizar el trámite.



(Lea en contexto: Cómo sacar su carro de los patios sin fallar en el intento)

Para retirar su vehículo, primero debe gestionar la orden de salida y agendar la cita para dirigirse a la dirección de tránsito correspondiente. Una vez haya hecho esto, debe solicitar la liquidación de su comparendo y pagar los derechos de parqueadero y grúa, usados para la inmovilización de carro.



Teniendo estos documentos a paz y salvo, podrá retirar su vehículo, demostrando que usted es el propietario o el infractor del comparendo. Recuerde llevar el inventario de inmovilización, para que verifique que todo está en orden.



(Lea también: Esto es lo que debe saber sobre sus derechos en un retén de tránsito)



Ciudades como Bogotá y Medellín han llevado este trámite a la virtualidad. Sin embargo, no aplica para todo tipo de comparendos. En la capital del país se puede hacer de esta forma solo para las siguientes infracciones.



Para carros:

El conductor que no porte la licencia de tránsito

Conducir un vehículo sin llevar consigo la licencia de conducción. Transitar por sitios restringidos o en horas prohibidas. Conducir sin portar los seguros ordenados por la ley. El conductor que no porte la licencia de tránsito

En el caso de las motos: