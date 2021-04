Así puede consultar si una persona tiene algún proceso judicial

Si desea conocer si una persona tiene un proceso judicial pendiente, puede ingresar a un sitio web diseñado por el Consejo Superior de la Judicatura para realizar este trámite de forma más rápida. Su nombre es Consulta de Procesos Nacional Unificada, de clic aquí para acceder.

Una vez ingrese a la página le saldrán las siguientes opciones:

1. Número de Radicación

2. Consultar por nombre o razón social

3. Construir Número

4. Consultar por Juez/ Magistrado y clase de proceso

5. Consultar por Juzgado de Ejecución de Penas



Para seleccionar alguna de estas pestañas debe tener en cuenta qué clase de información tiene sobre la persona a consultar. Si tiene pocos datos se recomienda hacer clic sobre el botón Consultar por nombre o razón social.



Después de oprimir esa opción, le aparecerá un formulario en el que deberá rellenar los siguientes datos: el tiempo del proceso- menor o superior a 30 días, los nombres y apellidos completos de la persona que tiene el presunto proceso, departamento en el que vive, el tipo de entidad que lleve la investigación, su especialidad y finalmente el nombre puntual del juzgado. Los últimos tres datos se desplegarán según sea su selección.



Finalmente debe dar clic en Consultar. Si la persona no tiene ningún proceso de acuerdo a la información suministrada, le aparecerá: La consulta no generó ningún resultado y le sugerirá que busque de otra manera.



Se recomienda que tenga más datos sobre la persona sobre la que desea averiguar, pues entre menos información posea menos posibilidades existen de encontrar resultados correctos.



