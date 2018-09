¿Cómo repartir una herencia? / Consultorio jurídico

ELTIEMPO.COM y la Universidad Libre se aliaron para brindarles a los usuarios asesoría legal de manera gratuita y con los expertos de la facultad de Derecho de esa prestigiosa universidad.Estas son las preguntas que los expertos respondieron sobre divorcios.

: Tengo una propiedad casa lote de la que poseo una escritura pública donde compre los derechos de sucesión. De esa transacción pagué en su momento el 40 por ciento del total ya que el otro 60 por ciento está supeditado a que termine el proceso de sucesión y las escrituras definitivas queden a mi nombre y el de mi esposo. Esto sigue en proceso y tardara varios meses. Pero mientras pasa este tiempo ¿puedo colocar en arrendamiento la propiedad? o ¿estaría incurriendo en alguna falta o riesgo jurídico?

Respuesta: Para poner el bien en arriendo debe haber un acuerdo entre aquellos que le vendieron la cuota parte herencial y usted, porque el pago total de la obligación no ha finalizado.



Mientras se surte el proceso de adjudicación en el trámite de sucesión, se puede arrendar el bien inmueble que hace parte de ese proceso o entregarlo a una sociedad inmobiliaria para la gestión del arrendamiento y nombrar entre los herederos a un administrador de la herencia.

¿Cuál es el proceso para la partición del patrimonio en vida con el propósito de evitar juicio de sucesión?

Respuesta: El artículo 487 del Código General del Proceso, en su parágrafo. señala que: La partición del patrimonio que en vida espontáneamente quiera efectuar una persona para adjudicar todo o parte de sus bienes, con o sin reserva de usufructo o administración, deberá, previa licencia judicial, efectuarse mediante escritura pública, en la que también se respeten las asignaciones forzosas, los derechos de terceros y los gananciales. En el caso de estos será necesario el consentimiento del cónyuge o compañero.



Los herederos, el cónyuge o compañero permanente y los terceros que acrediten un interés legítimo, podrán solicitar su rescisión dentro de los dos (2) años siguientes a la fecha en que tuvieron o debieron tener conocimiento de la partición.



Esta partición no requiere proceso de sucesión.



Su desarrollo práctico aún no se ha materializado, toda vez que se requiere de un decreto que reglamente, en particular, lo relativo a los impuestos que pueda generar dicho acto traslaticio de dominio, puesto que deben aplicarse a estas particiones idénticas cargas fiscales predicables para los asignatarios en procesos de sucesión, como lo advierte el artículo 302 del Estatuto Tributario, por tratarse de un acto jurídico celebrado inter vivos, a título gratuito.

Mi suegra tiene alzhaimer pero no se le ha declarado interdicta. Los bienes y la pensión que ella heredó por muerte de su esposo en marzo de 2010 son administrados por una hija. Esta persona que se nombró con la aprobación de los 12 hijos, no ha querido informar, desde ese entonces sobre los ingresos y egresos de esos bienes.



¿Existe algún medio legal que obligue a esta persona a informar a los demás herederos sobre esta administración que ejerce desde hace ochos años?

Respuesta: Debe iniciarse la sucesión a la par del proceso de interdicción. Con la sucesión quien administra los bienes debe rendir cuentas sobre los usufructos.

Mi padre construyó un apartamento en la casa de su mamá (mi abuela) en el que vivimos hace 20 años. Un apartamento independiente y con sus contadores de servicios públicos. Mi padre falleció hace 5 años y en este momento mi abuela nos dijo que teníamos que desocupar el apartamento porque la casa es de ella. ¿Qué debemos hacer? ¿Nos tenemos que ir? ¿Podemos pedir dinero por la inversión y mejoras del apartamento?

Respuesta: Si revisada la escritura pública del inmueble o el certificado de tradición se evidencia que efectivamente el bien es de la abuela, ella les puede exigir que desocupen en inmueble. Si es un bien del matrimonio (abuela- abuelo) y el abuelo ya falleció se debe iniciar sucesión y ustedes deben acreditar las mejoras.



Ustedes podrían citar a conciliación ante un centro o personería y con facturas o lo que tenga como pruebas para solicitar a la abuela el pago de las mejoras del bien.

¿Cuándo hay una herencia para dos hermanos, uno de ellos muere y deja tres hijos, legalmente qué proporciones corresponde a cada parte?

Respuesta: El 50% para el hermano y 50% para los hijos del otro hermano. Los hijos del hermano son los herederos legales de éste y por lo tanto, cualquier herencia que le correspondiera ahora pasa a los hijos de este.

Compré una vivienda e hice la escritura a nombre de mi nieta de siete años. Deseo incluir en esta escritura a mi hijo menor que no tiene casa. Averigüé pero me dicen que ya está registrada y no se puede hacer este procedimiento. ¿Qué puedo hacer?

Respuesta: Las personas que suscriben el contrato se consideran elementos esenciales en la compraventa, por lo tanto no puede autorizarse una corrección o aclaración.

En su caso, los otorgantes deberán cancelar o dejar sin efecto la anterior escritura y por medio de una nueva se podría incluír a su hijo menor.

En todo caso, puede recibir más información en cualquier Notaría de su localidad.

Una tía dejó una finca y somos nueve sobrinos, hijos de dos hermanas de la tía. Las tres hermanas ya fallecieron. La tía no tuvo hijos ni cónyuge. ¿Cuál es el procedimiento que debemos hacer para la sucesión de esa finca?

Pueden hacerlo ante Notaría si todos los herederos se encuentran de acuerdo en la forma como se repartirá.



Este trámite tiene una serie de requisitos:



1. Herederos plenamente capaces.

2. Que haya un acuerdo entre los herederos, sin discrepancias en la forma como se repartirá el bien.

3. Se debe presentar solicitud por escrito por intermedio de un abogado.



La solicitud debe contener:



- Nombre y lugar de residencia de los peticionarios.

- Interés que le asiste para iniciar el trámite de sucesión notarial.

- Nombre y último domicilio del causante.

- La declaración de cómo se acepta la herencia (pura y simple o con beneficio de inventario).

- Se debe expresar bajo gravedad de juramento que no se conocen a otros herederos. con mejor derecho, o no se sabe de la existencia de otros herederos o acreedores.

¿Qué hacer cuándo no se quiere iniciar juicio de sucesión?

Pregunta: Cuando mi mamá falleció no alcanzó a hacer la escritura de la parte de la casa que nos correspondía a mi hermana a mí. Somos 10 hermanos y al resto, es decir a los otros 8, si les dejó escriturada la casa como donación. Mi papá está vivo. Se debe hacer juicio de sucesión, pero ellos no quieren firmar. ¿Qué debo hacer para reclamar nuestros derechos?



Respuesta: Puede optarse por dos mecanismos:



1. proceso de sucesión: Ante el Juez de Familia cuando los herederos no están de acuerdo en iniciar la sucesión o cuando haya menores de edad, es necesario dar poder a un abogado para que lo represente en el litigio. Se exige los registros civiles de nacimiento de los causahabientes y el certificado de defunción.



Una vez admitida la demanda el juez emplaza (estipula un determinado plazo) para que se presenten quienes tengan interés en el proceso. Las personas que lleguen al proceso deberán acreditar su calidad de herederos o acreedores. La actuación termina con el inventario de bienes y de partición.



2. Trámite notarial: Si los herederos están de acuerdo. El trámite se debe realizar a través de un abogado.

Murió mi padre. ¿Cuáles son los pasos para repartir su herencia?

Respuesta: Lo primero que debe hacer es iniciar el proceso de sucesión, el cual se puede tramitar de dos formas: ante notario si los herederos están de acuerdo en cómo repartirse la herencia. Y segundo, si no se ponen de acuerdo los herederos en repartir la herencia se debe tramitar el proceso ante el Juez de familia o Civil Municipal dependiendo de la cuantía de la sucesión. Lo más aconsejable es adelantar la sucesión ante notario, es menos costoso por el tiempo puesto que el trámite es sencillo, mientras que en Juzgado es un poco más demorado. Ante Notario se hace mediante una escritura pública, en la cual mediante un apoderado se hace la solicitud de la sucesión en donde se acredita la calidad de heredero, se hace una relación de bienes que dejó su padre y los herederos serán todos los hijos tanto matrimoniales, extramatrimoniales los cuales tienen los mismos derechos, el abogado realiza la partición y adjudicación de los bienes a cada uno de los hijos por igual. Si su padre era casado y la cónyuge sobrevive hay que liquidar primero la sociedad conyugal y la cónyuge puede optar por porción conyugal o gananciales, si opta por gananciales, la mitad de los bienes de la sociedad conyugal le corresponden a ella, si opta por porción conyugal, los bienes tanto los de la sociedad conyugal como los bienes propios de su padre se reparten por igual entre la cónyuge y los hijos.

Soy hijo de una relación extramatrimonial de mi padre, quien falleció en marzo de 2011. Me gustaría saber si puedo acceder a una herencia suya.

Tiene derecho a la herencia siempre y cuando su padre en vida lo haya reconocido como su hijo y en el registro civil aparezca con su estado civil definido, si no es así, había podido iniciar un proceso de filiación extramatrimonial con petición de herencia, pero para ello debía de haberlo hecho dentro de los dos años siguientes a la muerte del padre. Si el padre lo reconoció en vida y usted legalmente figura como hijo tiene todo el derecho a participar en la herencia, iniciando un proceso de petición de herencia demostrando la calidad de hijo con el registro civil de nacimiento que es plena prueba del estado civil.

¿Cuándo ya se ha reconocido paternidad, esta persona tiene derecho a la herencia, que ya fue repartida?

Si tiene derecho, demostrando que es un hijo extramatrimonial reconocido y por tanto hereda de su padre, como la herencia ya fue repartida usted puede iniciar un proceso de petición de herencia ante un Juez de Familia y requiere darle poder a un abogado.

Mi mamá de 81 años quiere dejar en vida estipulado quienes tienen derecho a recibir parte de su único patrimonio que es una casa. Son cinco hijos y una sobrina que ha vivido desde muy niña con ella. También desea dejar estipulado a quién designa para hacer todo el proceso y repartir la herencia en partes equitativas. ¿Cuál es el procedimiento a seguir?

Si la señora tiene plena capacidad puede hacer un testamento, asignándole la cuarta de libre disposición a la sobrina, quien sería la única que no hereda en caso de no haber testamento, porque los que heredarían toda la herencia serían los hijos, por partes iguales. Es de anotar que no es necesario que designe quien va a hacer el proceso puesto que por Ley los hijos heredan por igual, y si se hace el testamento la sucesión se hace con base en lo estipulado en el testamento, en el cual se debe respetar lo que establece la ley en cuanto a los legitimarios, es decir que si hay hijos no se puede dejar sin la herencia que les corresponde, pero la cuarta de libre disposición la puede dejar a quien quiera y la cuarta de mejoras a cualquier descendientes sobrinos.

'Mi padre dice que no va a darme herencia'

Pregunta: Soy hija matrimonial, mis padres se divorciaron hace 20 años. Mi padre siempre me dice que cuando muera no me va a heredar nada, a pesar de que posee un buen patrimonio económico. ¿Puede no heredarme nada en el momento de fallecer como lo asegura? ¿Qué puedo hacer?



Respuesta: En el momento en que el padre fallece y no deja testamento, la ley entra a suplir la falta de manifestación del causante (difunto) o la mala manifestación de la voluntad del mismo cuando existen errores graves en el testamento, por lo tanto el Código Civil Colombiano en su artículo 1036 estipula quiénes son los llamados a suceder o recibir la herencia del difunto ab intestato o sin testamento y en qué orden.

Orden hereditario:

1er orden- Descendientes (hijos e hijos adoptivos).

2do orden - Ascendentes (Padres y padres adoptantes).

3er orden - Hermanos.

4to orden - Sobrinos.

5to orden - Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).



Cuando la orden excluye a los demás. Por lo que, en el presente caso usted tiene derecho a herencia así su padre considere otra cosa.

Renunciar a una herencia

Pregunta: ¿Qué debo hacer para renunciar a la herencia?



Respuesta: Si usted desea renunciar a la herencia debe considerar que bajo los parámetros de la ley civil las asignaciones solo pueden ser aceptadas después de haber sido diferida la herencia, en cuanto al repudio este puede efectuarse después de la muerte de la persona de cuya sucesión se trata en virtud de lo establecido en el artículo 1283 del código civil. El hecho de manifestar si se repudia o se acepta la herencia debe ser incondicional, es decir, que no se admite aceptación o repudio con condición alguna, tampoco puede ser parcial, pero si es admisible simultáneamente aceptar una asignación y repudiar otra.