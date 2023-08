Desde su creación, en 1991, la tutela se ha convertido en uno de los mecanismos más usados por los colombianos para reclamar sus derechos y año tras año se interponen cientos de miles de tutelas.



En 2022, por ejemplo, llegaron a la Corte Constitucional, órgano de cierre de la tutela, 633.463 de estos recursos, lo que quiere decir que diariamente se interpusieron unas 1.735 tutelas en el país.

Este recurso es de los más sencillos de presentar en términos de requisitos, y no requiere de un abogado para interponerlo. Aunque debe tener en cuenta que la tutela es un recurso extraordinario de protección de derechos fundamentales cuando estos están en riesgo de ser vulnerados, lo que quiere decir que solo procede cuando no haya otro mecanismo judicial de defensa.



De acuerdo con Legal App, herramienta del Ministerio de Justicia sobre trámites legales, la tutela puede presentarse de manera verbal o escrita.



Esto se debe hacer ante cualquier juez del lugar donde ocurrió la violación o la amenaza del derecho.



La tutela debe incluir los datos de identificación de quien la interpone y de quien habría vulnerado o amenazado derechos.

También se deben narrar los hechos que lo llevaron a presentar la acción de tutela, así como expresar cuáles son los posibles derechos vulnerados y la solución que quien pone el recurso considera conveniente para proteger sus derechos.



Por último, se debe asegurar que no ha interpuesto una solicitud ante otra autoridad al mismo tiempo, para proteger los derechos vulnerados, ya que no pueden interponerse dos tutelas por los mismos hechos y derechos.



Una vez que se instaura la tutela, el juez a quien le corresponda tiene 10 días para decidir, y si determina que realmente existe una amenaza o violación a los derechos fundamentales, deberá ordenar a los responsables que tomen medidas para que se supere la situación y se protejan los derechos.



En caso de que alguna de las personas involucradas -tutelante o tutelado- no esté de acuerdo con la decisión del juez, tiene tres días desde la notificación de la decisión para presentar la impugnación, en la cual manifestará las razones de su inconformidad. El juez a quien corresponda resolver la impugnación tendrá 20 días para hacerlo.



Por último, si requiere más información o asesoría sobre la acción de tutela puede acercarse a los consultorios jurídicos de su municipio, a las casas de justicia, a la Personería o a la Defensoría del Pueblo.





