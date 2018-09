¿Cómo puede reclamar su pensión? /Consultorio Jurídico

Expertos de la Universidad Libre les brindan a los usuarios de ELTIEMPO.COM asesoría sobre diversos temas jurídicos.



Mi papá falleció hace 19 años, en ese momento él tenía 25 años. Actualmente tengo 22 años, curso séptimo semestre de administración de empresas y quisiera saber si tengo derecho a algún tipo de pensión por parte de mi padre.

Respuesta: Para dar una respuesta completa hay que determinar el origen de la muerte del padre. Si el padre falleció por origen común y fue en el año de 1999 se debe aplicar la ley 100 de 1993 que señala que para ese tiempo era necesario que el afiliado hubiere cotizado como mínimo 26 semanas en el ultimo año anterior al fallecimiento. Lo más aconsejable es contar con una asesoría personalizada de un especialista, porque lo primero es determinar si existía el derecho pensional de los beneficiarios.

Soy discapacitada con un puntaje de 53.5 de invalidez según concepto de junta calificadora de Colpensiones, a quienes solicite mi pensión de sobreviviente después de la muerte de mi padre que era pensionado de esta entidad.



Sin embargo, Colpensiones me negó la pensión por no haber sido afiliado a salud por parte de mi padre. Yo pertenezco al régimen subsidiado. ¿Qué puedo hacer?

Respuesta: A la fecha del fallecimiento del padre, usted debió haber sido declarado inválida, esto es, que la fecha de estructuración de la invalidez sea anterior a la fecha del fallecimiento, y debió acreditar que dependía económicamente del padre. Si ello ocurría debe inicia una demanda laboral para que Colpensiones proceda al reconocimiento y pago de la pensión de sobreviviente. (debe contratar abogado)

Tengo una pensión con Colpensiones por invalidez. ¿Cuándo cumpla 62 años debo tramitar la pensión de vejez? O ¿sigo recibiendo esa pensión después de los 62 años sin hacer ningún trámite?

Respuesta: Si la pensión de invalidez resulta ser igual a la que va a recibir de pensión de vejez (debe tener 1300 semanas como mínimo cotizadas) pues no hay necesidad de solicitar el cambio de pensión. Si la pensión de vejez resulta más favorable, por la tasa de remplazo superior puede solicitar que se le reconozca la pensión de vejez, desapareciendo la de invalidez.

Laboré por espacio de 11 años en la Policía Nacional y ocho años en empresas privadas. Actualmente tengo 58 años de edad. ¿El tiempo laborado en la Policía me ayuda para obtener mi pensión?

Respuesta: Si, la Ley 100 de 1993 permite la suma de tiempos o semanas cotizadas tanto en el sector público como privado. Debe adelantar la certificación ante la Policía Nacional, para bono pensional. Recuerde que debe completar 1300 semanas cotizadas como mínimo.

Trabaje durante ocho años y las semanas cotizadas no aparecen en Colpensiones. La empresa donde trabaje ya no existe, pero tengo el número patronal. Ya averigüe en Colpensiones y solo me aparecen cuatro semanas. ¿Qué puedo hacer?

Respuesta:



1. Si en la historia laboral figura la afiliación así no se haya cotizado, Colpensiones asume las cotizaciones que el empleador no pago. “Mora patronal”.



2. Si en la historia laboral no figura el tiempo del empleador significa que no afilió y si no afilió no hay como exigir dichos tiempos porque según lo que usted manifiesta la empresa no existe. Si existiera se demanda a la empresa para que emita un título pensional con destino a Colpensiones.

Soy desplazada con la edad de pensión ya cumplida, tengo cotizadas 850 semanas y Prosperar me prometió pensionarme con 20 años de cotización como independiente. Ahora cotizo en Colpensiones pero está entidad me pide 1300 semanas y me encuentro enferma y sin posibilidades de seguir cotizando. ¿Qué puedo hacer?

Respuesta: Debe revisar la historia laboral expedida por Colpensiones. La ley 797 de 2003 exige para este año haber cotizado como mínimo 1300 semanas.

Si se encuentra enferma solicitar a su médico tratante el concepto medico de rehabilitación desfavorable y solicitar a Colpensiones la calificación de pérdida de capacidad laboral para considerar la pensión de invalidez si cuenta con una pérdida de capacidad laboral igual o superior del 50 por ciento y 50 semanas cotizadas como mínimo en los últimos tres años anteriores a la fecha de estructuración o 1000 semanas cotizadas (pensión especial de vejez para persona invalida).

Tengo 500 semanas cotizadas en Colpensiones, no seguí cotizando. Tengo 57 años y no me dan trabajo porque tengo una pérdida auditiva del 86 por ciento. Quiero saber si puedo pedir el valor que me corresponde de dichas semanas que tengo cotizadas antes que cumpla la edad que exige la ley, dado mi situación de discapacidad. ¿Por mi pérdida de audición podría solicitar la pensión de invalidez?

Respuesta: Le aconsejo que primero, el médico tratante le emita el concepto de rehabilitación “desfavorable”, con este solicita la lista de los documentos para la calificación de pérdida de capacidad laboral por parte de Colpensiones. Si la pérdida de capacidad laboral es igual o superior al 50% es considerado inválido y se entra a considerar la posibilidad de la pensión de invalidez, siempre y cuando tenga 50 semanas como mínimo, en los últimos 3 años anteriores a la fecha de estructuración de la invalidez.

Mi esposa falleció en el año 2007 cotizando pensión a Colfondos. No sabía que tenía derecho a una pensión por ser su esposo, estar casados legalmente y conviviendo. Con ella tuve tres hijos que ahora son mayores de edad. ¿Puedo reclamar mi pensión de sobreviviente y con cuánta retroactividad? ¿Qué documentos debo anexar para que me reconozcan mi derecho?

Respuesta: El derecho pensional no prescribe, pero se requiere haber convivido como mínimo los últimos 5 años anteriores a la fecha del fallecimiento y que su esposa hubiera cotizado como mínimo 50 semanas en los últimos tres años anteriores a la fecha del fallecimiento. Preséntese a Colfondos y solicite la lista de los documentos exigidos para la pensión de sobreviviente. La mesada pensional será concedida con retroactividad de tres años hacia atrás (teniendo en cuenta la fecha de radiación de documentos, las demás mesadas se encuentran prescritas).

Me pensione hace siete meses con el salario mínimo y quiero saber si tengo derecho a reclamar prima cada seis meses.

Respuesta: Desde la vigencia del acto legislativo 1 de 2005 desapareció la mesada 14, extendiendo ese beneficio solo hasta el 31 de julio de 2010.

Soy empleada del Ministerio de Defensa llevo 23 años continuos trabajando con la Institución. Quisiera saber cómo es el sistema pensional para mí, ya que tengo mis aportes en Porvenir y me dicen que pertenezco a un régimen especial (no sé de qué trata), y en las oficinas de personal dicen que me pensiono hasta que cumpla la edad. Además que labore en una empresa particular dos años y esta empresa no aportó las cuotas de pensión en su totalidad, según la información que me reporta Colpensiones.

Respuesta: Si es una empleada administrativa del Ministerio de Defensa (No es de carrera especial de Fuerza Pública) su régimen es el general consagrado en la ley 100 de 1993. Usted debe asesorase en Porvenir sobre su proyección pensional teniendo en cuenta el capital acumulado. Y si no le satisface la proyección puede trasladarse a Colpensiones si le faltare 10 años o menos para pensionarse.

Estoy pensionada hace cuatro años pero no me incluyeron las primas de mitad ni la de final de año. ¿Puedo pedir una reliquidación?

Respuesta: Desde la vigencia del acto legislativo 1 de 2005 desapareció la mesada 14, extendiendo ese beneficio solo hasta el 31 de julio de 2010.

Mi hija tiene la condición de "Colombiana residente en el exterior", por eso quisiera saber ¿cuál es el trámite requerido para tramitar su pensión acá en Colombia?

Respuesta: En la página web de Colpensiones encuentra toda la información y forma de afiliación. Es de precisar que se pueden hacer los pagos desde las diferentes sedes que tiene Colpensiones en varios países y así podrá obtener una pensión, luego de cumplir las semanas y la edad requerida.

Pensiones

Pregunta: ¿La pensión otorgada por Colpensiones a un ciudadano puede ser embargada? ¿En qué casos y en qué porcentaje? ¿Debe ser notificado el demandado? ¿La entidad pagadora de la pensión tiene la potestad para rechazar la solicitud de embargo?



Respuesta: De conformidad con lo establecido en el numeral 5 del artículo 134 de la Ley 100 de 1993, la pensión y demás prestaciones que reconoce dicha ley son inembargables cualquiera que sea su cuantía, salvo que se trate de embargos por pensiones alimenticias o créditos a favor de cooperativas, de conformidad con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.



No puede existir embargo sin un proceso judicial previo, esto quiere decir que un embargo sólo puede ser decretado por un juez en la tramitación de un juicio ejecutivo que tenga por objeto llevar a cabo los actos necesarios para obtener el cumplimiento de una obligación.



De otro lado y frente al monto que procede con respecto a los embargos o los descuentos que se realicen sobre la mesada pensional, es necesario señalar que el mencionado Decreto 1073 de 2002 en su artículo 3, modificado por el Decreto 994 de 2003, señala las siguientes reglas:



1. Los descuentos realizados sobre el valor neto de la mesada pensional, esto es, descontando el aporte para salud, incluyendo los permitidos por la ley laboral, podrán efectuarse a condición de que no se afecte el salario mínimo mensual legal y el beneficiario pueda recibir no menos del cincuenta por ciento (50%) de la mesada pensional.



2. El excedente de la mesada pensional sobre el salario mínimo legal sólo es embargable en una quinta parte, no obstante si se trata de embargos por pensiones alimenticias o créditos a favor de cooperativas o fondos de empleados, podrá ser embargado hasta el 50% de la mesada pensional.



El Decreto 1073 de 2002 señaló que en el caso de embargos sobre pensiones se aplican las mismas reglas que a los salarios, contempladas en el Código Sustantivo del Trabajo, el cual, en sus artículos 154 y 156 señalan como regla general que el salario mínimo no es embargable, pero que todo salario puede ser embargado en un cincuenta por ciento (50%) en favor de cooperativas legalmente autorizadas, o para cubrir pensiones alimenticias, de lo que se deduce que el salario mínimo, excepcionalmente puede ser embargado en dicho porcentaje solo por los motivos en comento.



Sobre la notificación del embargo, no es necesaria pues es una medida tendiente a que el deudor no se insolvente y cubra la obligación con el objeto de embargo, por lo que efectuado éste, la persona conoce del proceso y se hace parte de él acreditando, entre otras aspectos, el pago de la obligación.

Pregunta: Preste un dinero hace 20 años respaldado con cheques y letra en blanco a la vista. Encontré a uno de los deudores ya pensionado me reconoce la deuda pero me dice la pensión solo le alcanza para vivir y comer ¿qué puedo hacer?



Respuesta: Las acciones de cobro están prescritas.



1. Cuando hablamos cobrar una letra de cambio por la vía judicial, hablamos de acción cambiaria, el artículo 789 del código de comercio sostiene que la acción cambiaria directa prescribe a los tres años contador a partir de la fecha de vencimiento de la letra.



2. El artículo 790 del código de comercio establece que la acción cambiaria de regreso del último tenedor prescribe en un año contado desde la fecha del protesto, y si fuera una letra sin protesto, el año de plazo se cuenta desde la fecha de vencimiento de la letra.



3. El artículo 791 del código de comercio establece que la acción del obligado de regreso contra los demás obligados anteriormente, prescribe en 6 meses contados desde el día en que se haya pagado la letra voluntariamente o desde el día en que se la demanda si ha sido necesaria.



Son tres situaciones diferentes con tres tiempos de prescripción que se deben tener claras para no perder la oportunidad de conseguir recuperar el valor contenido en la letra respectiva.



El artículo 712 del Código de Comercio expone el cheque. Dicha normatividad ha establecido diferentes tipos de términos relacionados tanto con la presentación oportuna que el tenedor haga ante el banco librado para el cobro del cheque como en lo relativo a la caducidad y la prescripción de las acciones cambiarias derivadas de este especial instrumento.



En tal sentido el artículo 718 del Código de Comercio prevé dichos términos de presentación, así:



1. Dentro de los quince días a partir de su fecha, si fueren pagaderos en el mismo lugar de su expedición;



2. Dentro de un mes, si fueren pagaderos en el mismo país de su expedición, pero en lugar distinto al de ésta;



3. Dentro de tres meses, si fueren expedidos en un país latinoamericano y pagaderos en algún otro país de América Latina, y



4. Dentro de cuatro meses, si fueren expedidos en algún país latinoamericano para ser pagados fuera de América Latina.

