Así puede solicitar la cuota alimentaria de su hijo

Para fijas la cuota alimentaria con su expareja existen dos formas de establecer el dinero que su hijo recibirá cada mes: mutuo acuerdo o demanda.

Si elige el primer camino debe acudir con el padre o la madre de su hijo ante una Comisaría o Defensoría de Familia. Allí las dos partes acordarán una suma de dinero que quedará legalmente registrada.



En caso de que no exista un consenso, la cuota alimentaría se fijará ante un juzgado de familia. El juez será el encargado de determinar los gastos del menor de edad y los ingresos del padre o la madre. Cabe resaltar que la ley colombiana no contempla una suma de dinero fija.



La cuota alimentaria incluye la alimentación, vivienda, recreación, ropa, atención médica y educación del infante. De manera que cada año debe ser ajustada de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Los padres son responsables de sus hijos hasta los 25 años de edad o hasta que la persona demuestre que tiene los ingresos suficientes para sostenerse sola.



Si después de acordar la suma de dinero su expareja no cumple con los pagos, usted puede demandarlo por alimentos ante un juez de familia. En este caso el padre o la madre que no responda puede perder el 50 por ciento de su salario en un embargo.



También puede hacer una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación. De acuerdo con el artículo 233 del código penal, quien no pague oportunamente la cuota fijada incurrirá en el delito de inasistencia alimentaria cuya pena es de uno a tres años de prisión y una multa de 10 a 20 salarios mínimos legales mensuales.



JUSTICIA

En Twitter: @JusticiaET

justicia@eltiempo.com

