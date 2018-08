¿Cómo puedo reclamar alimentos?/Consultorio Jurídico

ELTIEMPO.COM y la Universidad Libre se aliaron para brindarles a los usuarios asesoría legal de manera gratuita y con los expertos de la facultad de Derecho de esta prestigiosa universidad.



Quiero saber si una cuota de alimentos se puede ajustar o incrementar teniendo en cuenta la diferencia de ingresos entre el padre y los míos. Estoy desempleada y el padre de mis dos hijas tiene un trabajo estable y muy bien remunerado. ¿Qué opciones tengo al respecto? Las menores de edad viven conmigo.

Respuesta: Debe agotar el acuerdo amigable entre padre y madre o acuerdo conciliatorio. En él se plantea su situación económica (Con pruebas) para que se acuerde el pago de sus obligaciones (hasta el 50% de un salario mínimo legal mensual vigente) y el padre un aumento de la cuota alimentaria.

El papá de mi hijo lleva más de dos años en los que no me ayuda con los gastos del niño. Su justificación es que está sin trabajo. ¿Qué debo hacer en este caso?

Respuesta: Desde un principio debió haber exigido el pago de la cuota alimentaria, independientemente de que el padre este o no trabajando. Cuando uno de los padres no se encuentra laborando, se debe considerar la cuota alimentaria como máximo sobre el 50% del salario mínimo legal mensual vigente. Debe citarlo a un centro de conciliación.

¿Cuánto es el incremento anual por ley que un padre le debe hacer a la cuota alimentaria de su hijo? ¿Cómo se reclama ese incremento? Si no lo hace ¿qué consecuencias tiene el padre de familia en el pago de la cuota de alimentos?

Respuesta: Si no existe acuerdo diferente, entre los padres, la cuota alimentaría se reajustará periódicamente cada primero de enero siguiente, teniendo como base el índice de precios al consumidor (IPC), sin embargo, el juez o las partes pueden pactar otra fórmula de reajuste periódico.



Si el incremento no se efectúa, primero debe comunicarse con el padre o madre responsable del pago para que efectúe el incremento, sino se hace citarlo ante conciliación o comunicar al Juez en el caso en que se haya fijado cuota a través de Juzgado de Familia.

Pregunta: ¿Cómo hago para bajar la cuota alimentaria interpuesta por el juzgado de familia y la comisaria de familia teniendo en cuenta que mi salario depende de comisión por venta?



Respuesta:

1. Usted puede citar al padre o madre a una nueva conciliación para resolver la controversia teniendo en cuenta la modificación salarial o económica que tiene. Puede solicitar la disminución de la cuota alimentaria a través de la comisaria de familia, el bienestar familiar más cercana a la residencia del hijo(a).

​

2. No haberse efectuada la conciliación será necesario iniciar demanda ante los Jueces de familia y se deberá entrar a demostrar que las condiciones económicas del demandante cambiaron (disminuyeron) en comparación a las que se tenían al momento de realizar la conciliación de alimentos o al momento de la fijación de la cuota por parte del Juez.



Pregunta: ¿Si demando al padre de mi hijo por alimentos él tiene derecho a llevárselo?



Respuesta: El derecho de visitas es un derecho familiar del cual son titulares conjuntos tanto los padres como los hijos y cuyo ejercicio debe estar encaminado a cultivar el afecto, la unidad y solidez de las relaciones familiares. El niño tiene el derecho de compartir con sus padres.



Debe tenerse en cuenta que entre los deberes de los padres separados o divorciados está el de velar por el cuidado permanente de su descendencia, y que ante la separación física, material de la pareja, los hijos quedan al cuidado directo de uno solo de aquellos.



Sin embargo, cuando el padre o madre que no ejerce este cuidado directo, tiene el derecho de visitar a los hijos y de ser visitados por ellos en forma permanente.



Quiere decir lo anterior que la reglamentación de visitas es un derecho de los niños, las niñas y los adolescentes, absolutamente exigible frente al padre que las impide o frente aquel que simplemente no las ejerce.



Pregunta: ¿Puedo demandar por alimentos o interponer una denuncia por inasistencia alimentaria al papá de mi hijo que está fuera del país?



Respuesta: Si usted puede iniciar la acción que considere pertinente, aun cuando el padre se encuentra fuera del país.



Si usted desea iniciar un proceso de alimentos contra un padre o una madre que esté en el exterior, usted debe de tener en cuenta lo siguiente:



1. El padre/madre irresponsable debe de estar en un país que haga parte de la Convención de la ONU para la obtención de alimentos en el extranjero.



2. O bien, hacer parte de la Convención Iberoamericana sobre obligaciones alimentarias.



3. El padre/madre interesado debe de presentar la solicitud de alimentos internacionales ante el centro zonal del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar que esté más cercano al lugar de domicilio del menor para que el Defensor de Familia le brinde el apoyo necesario.



4. Así mismo, puede presentar la solicitud ante la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, para lo cual necesita contratar abogado de confianza.



Estas entidades sólo cumplen con remitir las solicitudes a los países donde se encuentren los padres irresponsables, ya que no tienen facultad para impulsar esas solicitudes.



Usted debe de tener muy claro el lugar de ubicación del demandado. Incluso, si es posible, debe de aportar las direcciones que ha tenido en los últimos 5 años en ese país y también indicar en qué y en dónde trabaja. No olvide indicar los nombres completos de todos y anexar los registros civiles de nacimiento de los menores.



Agotada esta etapa se puede considerar iniciar demanda laboral o denuncia por inasistencia alimentaria.

Patria Potestad

Pregunta: Tengo mi cargo mi hijo de 3 años. La mamá me lo dejó alegando que no le interesa saber nada del niño porque para ella es más importante su trabajo. ¿Cómo puedo obtener la custodia y patria potestad del niño?



Respuesta: Según el artículo 288 del Código Civil, la patria potestad “es el conjunto de derechos y obligaciones que la ley reconoce a los padres sobre sus hijos no emancipados, para facilitar a aquellos el cumplimiento de los deberes que su calidad les impone”.



Es decir que la patria potestad corresponde de manera privativa y conjunta a los padres, que sólo puede ser ejercida por ellos, lo cual significa que la misma no rebasa el ámbito de la familia, ejerciéndose además respecto de todos los hijos, incluyendo los adoptivos. Es por ello que la propia ley prevé que a falta de uno de los padres, la patria potestad será ejercida por el otro, existiendo también la posibilidad de que, en algunos aspectos, sea delegada entre ellos mismos, del uno al otro ( C.C. Arts. 288 y 307).



Respecto a la patria potestad, la Corte ha indicado que es de orden público, obligatoria e irrenunciable, personal e intransferible, e indisponible, pues es deber de los padres ejercerla, en interés del menor, sin que tal ejercicio pueda ser atribuido, modificado, regulado ni extinguido por la propia voluntad privada, sino en los casos que la propia ley lo permita.



Los padres, de común acuerdo, mediante la conciliación extrajudicial, no pueden terminar o suspender el ejercicio de la misma sobre su menor hijo, es decir, no pueden “suspenderla o perderla” para sustraerse a las obligaciones que constitucional y legalmente le son exigibles para con sus hijos. La pérdida o suspensión de la patria potestad, por ser ésta una institución jurídica constitucional y legalmente irrenunciable, intransferible, imprescriptible y temporal, debe ser decretada mediante sentencia por la autoridad judicial competente.

Penal

