Esta semana, en el programa del Consultorio Jurídico, tratamos el tema las tutelas laborales, con la ayuda de abogado experto de la Universidad Libre, ante quien interponer una tutela, como interponerla contra una empresa, que requisitos se necesitan y mucho más...



Al final del artículo encontrará el formulario para que deje su pregunta sobre este o cualquier otro tema de interés. Recuerde consultar los términos y condiciones del formato.

El consultorio jurídico es transmitido todos los martes a las 3 pm en las redes sociales de El Tiempo, Facebook, YouTube y en eltiempo.com



(Además: Me atracaron con cuchillo ¿cómo denunciar estos actos y que no se repitan?)

¿Ante quién se debe interponer una tutela?

Inicialmente y conforme a lo establecido en el Decreto 2591 de 1991, ante cualquier juez de la república con jurisdicción en el lugar donde se esté vulnerando o amenazando con vulnerar el derecho fundamental que se pretenda proteger. No obstante, se debe tener en cuenta para efectos de la competencia lo establecido en el decreto 333 de 2021.

¿Cuánto tiempo demora una tutela laboral?

El término para resolver una acción de tutela es de diez (10) días hábiles.



(Le puede interesar: ¿Qué tengo que demostrar para mantener mi pensión por invalidez?)

¿Es necesario la asesoría de un abogado?

No se necesita forzosamente la asesoría de un abogado, no obstante, es recomendable en aras de tener un mejor criterio para la toma de la decisión de instaurar o no la acción de tutela.

¿Cómo puede una persona interponer una tutela contra la empresa donde trabaja?

Para ello es importante tener presente que se esté vulnerando o amenazando con vulnerar un derecho fundamental relacionado con el trabajo, ejemplo el mínimo vital, y deberá presentarse por escrito.



(Lea también: ¿Cómo puedo denunciar a un familiar que sé qué comete maltrato infantil?)

¿Qué requisitos se deben tener en cuenta para interponer una tutela laboral?

Que se esté vulnerando o amenazando con vulnerar un derecho fundamental relacionado con la relación laboral, a manera de ejemplo, el mínimo vital, la salud, la integridad física, la estabilidad laboral reforzada, entre otros.

¿En qué casos debería usarse la tutela como herramienta?

Cuando se esté vulnerando o amenazando de manera inminente con vulnerar un derecho fundamental relacionado con la relación laboral, como mecanismo temporal mientras se recurre al juez del trabajo para que decida en últimas el derecho.



(Además: El edificio donde vivo tiene fallas estructurales¿Quién paga por los daños?)

¿Qué plazos tiene una persona para interponerla?

De conformidad con la sentencia SU108/18, el Juez de tutela debe realizar valoración de los hechos que configuran el caso concreto cuando la acción no se presenta en un término prudencial y razonable, que se denomina la inmediatez y que usualmente se tiene el criterio de máximo seis meses.

¿Si se pierde la tutela que se debe hacer?

Dentro de los tres días siguientes a la notificación se deberá impugnar y la autoridad que resuelva la impugnación tendrá veinte (20) días hábiles para resolver la impugnación.



(Le puede interesar: ¿Pueden quitarme vacaciones por haber estado incapacitado muchos días?)

¿Las tutelas garantizan que los casos se resuelvan?

Cuando no existe otro medio de defensa judicial, la acción de tutela produce efectos definitivos; pero, al existir otro medio de defensa judicial y la acción haya sido interpuesta como mecanismo subsidiario los efectos podrán ser temporales.

Cargando...

Más Consultorios Jurídicos

- ¿Me multan si no tengo el certificado de vacunación de covid-19?



- ¿Mi empresa puede acudir a la ley de insolvencia?



- Estoy separado ¿Tengo derechos si ahora llevo una unión marital de hecho?



- ¿Que hacer si mi inquilino incumplió en cuotas de arriendo?



- ¿Me pueden quitar un vehículo o inmueble si me atraso con las cuotas?