¿Qué se considera maltrato infantil en Colombia?

El artículo 18 del Código de la Infancia y de la Adolescencia (Ley 1098/06), define el maltrato infantil como toda forma de perjuicio, castigo, humillación o abuso físico o psicológico, descuido, omisión o trato negligente, malos tratos o explotación sexual, incluidos los actos sexuales abusivos y la violación, y en general toda forma de violencia o agresión sobre el niño, la niña o el adolescente por parte de sus padres, representantes legales o cualquier otra persona.

¿Cómo detectar posibles casos de maltrato infantil? ¿Hay señales de alerta?

La doctrina en general determina cinco señales para reconocer o detectar el maltrato infantil, siendo el primero de ellos, la presencia de heridas, golpes, moretones, edemas, fracturas o quemaduras, entre otros, es decir indicadores físicos. En segundo lugar, la presencia de comportamientos inadecuados o extrañas del niño, niña o adolescente tales como aislamiento, hiperactividad, llanto, problemas escolares, entre otros, puede conllevar a la existencia de casos de maltrato infantil. En tercer lugar, los cambios emocionales de quien es víctima de agresiones, puede ser un hecho indicador de la presencia de conductas violentas o de abandono, las que se manifiestan mediante la tristeza, impotencia, sentimiento de culpa y frustración, aunado en ocasiones a las dificultades de conciliar el sueño. En cuarto lugar, se encuentran los trastornos alimenticios (exceso al comer o falta de apetito), lo que conlleva al aumento del peso o la pérdida del mismo. La quinta señal hace alusión a los comportamientos sexuales inapropiados para la edad del niño, niña o adolescente, en los que se evidencia rechazo hacia alguna persona o el rechazo a cualquier contacto físico, a una caricia o a un beso. En algunas oportunidades se presente el miedo de acudir a un lugar en especial.



Cabe mencionar que cada caso es particular y corresponderá analizar el mismo, ya que se encuentran situaciones de denuncias infundadas, sobre todo en algunos eventos en donde los padres buscan la custodia de sus hijos e hijas, o se les impide el tema de visitas en favor de quien no ostente el cuidado constante del niño, niña o adolescente.



¿Cómo puedo denunciar a un familiar que sé qué comete maltrato infantil?

El maltrato infantil puede denunciarse directamente por la víctima (cuando sea posible), o por cualquier persona que tenga conocimiento de algún hecho violento en contra de ese sujeto de especial protección, por lo que la denuncia puede presentarse ya de manera anónima o en su defecto mediante cualquier medio (escrito, línea telefónica y/o a través de medios tecnológicos), razón por la que la presunta conducta de maltrato puede y debe en la medida de lo posible, ser denunciada por el familiar que conozca de la vulneración de derechos del niño, niña y/o adolescente.



La puesta en conocimiento del hecho violento, puede presentarse ante cualquier autoridad, quien de no ser competente en el caso, remitirá a la autoridad con facultades para ello, como lo es Comisaría de Familia, I.C.B.F e inspectores de Policía, en aquellos Municipios del País, en los que no existan ninguna de las entidades acabadas de señalar.



¿De qué forma se deben demostrar pruebas?

Identificar un caso de maltrato infantil, en algunas oportunidades es difícil, por lo que corresponde a la autoridad que tenga competencia para tramitar el caso, realizar una evaluación minuciosa de la presunta conducta violenta o de la negligencia denunciada.



Existen casos en los que un dictamen de medicina legal puede ser la prueba fehaciente de la situación violenta que afecte a un niño, niña o adolescente, pero en otras ocasiones se requieren de pruebas adicionales como valoraciones por parte de equipo médico no forense, radiografías, o la práctica de entrevistas psicológicas (cuando sea posible), así como visitas domiciliarias que permita determinar factores de riesgo y de protección aunado a condiciones socio habitacionales, por citar algunas pruebas.

¿Cómo se debe tratar psicológicamente al menor maltratado?

La prioridad en el tratamiento es garantizar la protección y la seguridad del niño, niña y/o adolescente que ha sido objeto de maltrato, en aras de prevenir un maltrato futuro y por ende reducir las consecuencias que ha generado el hecho violento o de negligencia, por lo que según sea el caso se puede sugerir y por ende remitir a la víctima a proceso psicológico, que coadyuve al menor de edad a aumentar su autoestima, a manejar sentimientos de angustia, a enseñar modelos de comportamiento sanos y normales, evitando con ello el que a futuro repita en contra de sus hijos o pareja, los actos violentos de que fue víctima.



¿Qué entidad interviene?

Las autoridades competentes en un caso de maltrato infantil, con poder para adoptar decisiones legales, son las Comisarías de Familia (en casos de violencia intrafamiliar), así como el I.C.B.F. en casos de (negligencia o descuido), y a falta de las autoridades mencionadas, los inspectores de Policía, en aquellos Municipios en donde no existe Defensor de Familia o Comisario de Familia. Puede existir intervención de la Policía de Infancia y Adolescencia, la Procuraduría General de la Nación, la Personería y Defensoría del Pueblo.

