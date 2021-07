¿Cómo puede conseguir asesoría legal si no puede costearla?

Para acceder a un abogado gratuito o mejor conocido como abogado de oficio, las personas pueden acudir ante la Defensoría del Pueblo o a los consultorios jurídicos que hay en las universidades. Aquí le explicamos cómo puede solicitar esa asesoría legal.



(Le podría interesar: Consultorio Jurídico del Externado concilia hasta 16 casos al día)

En Colombia, la Defensoría ofrece y presta el servicio de representación judicial a las personas que no tengan los recursos para pagar un abogado. En este caso, la entidad podrá asignarle a un jurista para que lo asesore y lo represente legalmente.



De acuerdo con el ente del Ministerio Público, podrá gozar de este beneficio aquella persona que "no cuente con los suficientes recursos para proveer a su subsistencia, ni a la de las personas que de él dependan o, cuando teniéndolos, sólo alcanza a cubrir con ellos la satisfacción de su mínimo vital y se halla en incapacidad de destinarlos a la asistencia y representación judicial o extrajudicial de sus derechos".



(Lea también: Abogados ofrecen apoyo a personas afectadas por salir a marchar)



Por otro lado, la persona que participe en un proceso, menos de tipo penal, y no pueda pagar un abogado puede solicitar una medida conocida como amparo de pobreza.



Para acceder a este recurso, el ciudadano debe comprobar que no cuenta con la capacidad para pagar los honorarios de un abogado. Posteriormente, debe realizar una solicitud ante un juez explicando su situación.



(Siga leyendo: ¿Es víctima de un siniestro vial en Bogotá? Aquí le dan apoyo gratuito)



Otra alternativa para acceder a una representación o asesoría legal gratuita es acudir a los consultorios jurídicos de las universidades, que cuentan con la participación de estudiantes de derecho de los últimos semestres. Este beneficio solo lo tienen personas de estratos 1 y 2.



En Twitter: @JusticiaET

justicia@eltiempo.com

Más noticias de Justicia