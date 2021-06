¿Cómo puede una madre desconocer el padre de su hijo legalmente?

Cuando existan dudas respecto a la maternidad o paternidad de hijo, es posible iniciar un proceso de impugnación de la filiación ante el juez de familia.



De acuerdo con LegalApp, herramienta del Ministerio de Justicia sobre trámites legaltes, en este proceso se practicarán las pruebas necesarias y se determinará si la persona que aparece en el registro civil del hijo es realmente su padre o madre.

La Ley ha establecido unos tiempos para presentar la demanda de impugnación de la maternidad o paternidad, que generalmente son de 140 días desde que se tuvo conocimiento que no es la madre o el padre biológico.



Por el contrario, el hijo, podrá impugnar en cualquier momento la paternidad o la maternidad.

En medio de los procesos, el juez del caso deberá citar, de ser posible, a la persona que sería verdaderamente el padre o madre del menor, a fin de que en ese mismo proceso se declare la paternidad o maternidad. Es decir, que en el mismo proceso judicial en el que se declara que alguien no es el padre o madre de alguien, quede consignado quién sí lo es.



Además, se debe hacer una prueba de ADN, y si esto fuera imposible, se tendrán en cuenta otras pruebas, como los testimonios de personas cercanas al demandante.

Cuando el solicitante no cuenta con el dinero suficiente para costear la prueba científica de ADN puede alegar el amparo de pobreza y no tendrá que correr con esos gastos del proceso.



Si las pruebas arrojan que el demandante no es el padre o madre, se deberá ordenar la corrección del registro civil.

