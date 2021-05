Conozca qué hacer si perdió o le robaron su cédula y cómo denunciar

Si usted es víctima del hurto de sus documentos personales, o los perdió en algún momento, es importante que lo reporte para evitarse problemas como suplantación de su identidad.

Para esto es importante que tan pronto se entere de que los perdió, o sea víctima de robo, diligencie una constancia de pérdida de documentos. Para este trámite la Policía tiene un servicio en línea de expedición de las constancias por pérdida de documentos, a la que puede acceder aquí.

Allí encontrará casillas para poner sus datos, fecha de la pérdida de los documentos y la ciudad y dirección de residencia, entre otros.



También podrá contar cómo fue que extravió los documentos que está reportando -pérdida, robo-.

En segundo momento, si el caso es de robo, debe presentar una denuncia en la Fiscalía, esto para que quede demostrado que usted no tenía los documentos en su poder, por si terceros inescrupulosos los utilizan para cometer delitos como fraudes, suplantación de identidad u otros robos.



Además, la Policía ofrece un servicio de consulta en línea para conocer si los documentos extraviados o robados fueron entregados o recuperados por la Policía. Puede acceder a ese servicio, en el que solo debe poner su número de identificación, aquí.

Realizar estos trámites no tiene ningún costo y no necesita un abogado para ellos.



De otro lado, ya no es obligatoria la presentación de denuncia por la pérdida de documentos para realizar los trámites de expedición de duplicados ante la Registraduría.



Para obtener el duplicado de su cédula puede consultar la información que ofrece la Registraduría Nacional y Gobierno en Línea.

