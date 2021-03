¿Qué hacer si compró un producto dañado y no sabe cómo devolverlo?

Uno de los problemas frecuentes de los compradores es hacer valer la garantía de los productos que compran.



De acuerdo con el artículo 7 de la Ley 1480 de 2011, la garantía es una obligación que tienen los vendedores de asegurarle al consumidor calidad, idoneidad y seguridad del producto o servicio ofrecido. Este deber implica también repararlo gratuitamente, en caso de ser un objeto, y ofrecer la información sobre el mantenimiento del mismo.

Como consumidor, existen tres alternativas para obtener una solución en caso de haber comprado un producto que resultó defectuoso.



La primera es reclamar directamente al establecimiento comercial en el que hizo la compra. Allí debe exponer de manera verbal o escrita las razones de su inconformidad. El tiempo de la respuesta a esta solicitud no debe superar los 15 días hábiles.



Recuerde que el tiempo de la garantía lo fija cada vendedor y en caso de no mencionarlo, por ley, debe ser de un año. Además, la empresa no puede cobrarle nada por reparar o cambiarle el producto.



El establecimiento comercial no puede negarse a resolverle su petición así usted no cuente con la factura que indique la compra, pues las empresas están obligadas a usar sus propios registros para verificar que realmente el producto tiene garantía.



Si la empresa no solucionó su inconveniente, puede denunciarla o demandarla ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Esta autoridad nacional se encargará de investigar y sancionar al establecimiento comercial por no cumplir con el acuerdo de la garantía. Estos trámites los puede realizar de forma gratuita a través de los medios electrónicos de la entidad.



JUSTICIA

En Twitter: @JusticiaET

justicia@eltiempo.com

