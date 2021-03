Cómo presentar una objeción de conciencia

La objeción de conciencia es un derecho establecido en la Constitución y no solo se limita al tema del servicio militar sino que se puede acudir a ese derecho en otros campos de la vida en sociedad.

La misma Corte Constitucional se ha referido en estos términos a ese derecho: "El reconocimiento a la objeción de conciencia se encuentra intrínsecamente relacionado con el derecho a la libertad de conciencia y no se constituye en una evasión al ordenamiento jurídico, sino que por el contrario, toda sociedad democrática debe estar interesada en el respeto de los derechos individuales de cada uno de los ciudadanos. No se trata de hacer prevalecer el interés de uno o unos pocos frente a muchos o la inmensa mayoría. Es un problema de calidad democrática y respeto a los derechos individuales básicos: cuando el Estado admite la objeción de conciencia de un particular, está potenciando en beneficio de toda la sociedad ese valor fundamental".



La objeción de conciencia siempre debe presentarse por escrito y sustentarse en convicciones religiosas o morales. Así por ejemplo se puede conocer la posición de la persona en temas de servicio militar y en otros como por ejemplo la práctica del aborto reglamentado en el país y frente al que algunos profesionales de la salud se han negado.



Una de las formas más comunes para la protección de ese derecho es acudir a la tutela, que puede ser presentada ante cualquier juez haciendo un relato de los hechos y las razones por las que se considera está siendo vulnerado. La decisión se debe conocer a más tardar diez días después.

