¿Cómo tramitar una tutela por atención en EPS? / Consultorio jurídico

ELTIEMPO.COM y la Universidad Libre se aliaron para brindarles a los usuarios asesoría legal de manera gratuita y con los expertos de la facultad de Derecho de esa prestigiosa universidad.

Estas son las preguntas que los expertos respondieron sobre salud.

En el 2011 tuve una miomectomia (me quitaron unos miomas) y en el 2012 me afilié a Colsanitas medicina prepagada. Resulta que me volvieron a salir miomas y me están generando una anemia fuerte. Por ello quisiera saber si hay forma de poner una tutela contra Colsanitas debido a que me negaron la operación por la preexistencia de los miomas.

Respuesta: Lamentablemente medicina prepagada es un seguro de salud donde se deben declarar las preexistencias. Y si existe u surge nuevamente dicho seguro no cubre la contingencia. Debe remitirse a la EPS donde se encuentra afiliada.

¿Cómo tramitar una tutela por incumplimiento de una EPS?

Pregunta: desde el pasado 26 de febrero de 2018 radiqué un derecho de petición a Famisanar para solicitar se le autorice una cirugía en la columna que requiere mi sra. madre con urgencia, ya que el dolor es realmente insoportable y se le está dificultando caminar, pero a la fecha no he recibido respuesta. ¿Qué puedo hacer?, ¿cómo puedo tramitar una tutela?



Respuesta: Se puede interponer una acción de tutela con la finalidad de que la EPS Famisanar autorice y efectúe la intervención requerida por su señora madre y las demás requeridas por el médico tratante. Puede recibir el apoyo de Personería y/o Defensoría en la elaboración de la misma. Igualmente se puede colocar queja en la Superintendencia de Salud.

Responsabilidad médica

Pregunta: A los tres meses de embarazo sangré y los médicos de mi prepagada dijeron que lo había perdido. Me pusieron una medicina llamada Misoprostol para empezar un proceso abortivo. A los días, decidieron hacerme un legrado para sacarlo, pues me podía infectar. Antes de hacerlo me hice una ecografía y aparecieron los latidos del corazón, estaba vivo. El niño nació prematuro. Hoy tiene tres años y no habla, su entendimiento y desarrollo no es normal. ¿Puedo pedir indemnización?



Respuesta: Usted puede interponer demanda ante los jueces civiles del circuito que conocen en primera instancia de los procesos contenciosos de mayor cuantía por responsabilidad médica. Pretendiendo el pago de los perjuicios materiales (lucro cesante, daño emergente y los perjuicios inmateriales (perjuicios morales y de la vida en relación). Debe contratar abogado especialista en el tema y se debe presentar al proceso pruebas idóneas y pertinentes, como: testimonios, dictamen pericial. Historia clínica, epicrisis, entre otros que acrediten que el daño físico ocasionado a su hijo fe por la negligencia médica.

