Respuestas a preguntas a dudas penales / Consultorio jurídico

Me hicieron una suplantación con mis datos personales en la carrera de la media maratón de Bogotá en una empresa donde estaba trabajando ¿Qué debo hacer?

Respuesta: Si es víctima de fraude por suplantación, debe tener en cuenta estas recomendaciones para actuar a tiempo:



1. Llamar a la entidad en donde se realizó el fraude, notificar el fraude, pedir nombre de la persona que recibió tu solicitud y el número de radicación del caso.



2. Asegurarse durante la llamada del bloqueo de los productos abiertos de forma fraudulenta.



3. La suplantación de identidad constituye un delito según el código penal, por lo que debe efectuar el respectivo denuncio.



4. Si el fraude se produjo por robo o extravío de documentos, puede generar el denuncio en línea en la página de la policía.

Me hurtaron un vehículo hace aproximadamente 3 años, puse la denuncia y la Fiscalía lo tipificó como estafa. Solicité la cancelación de la matrícula del carro para no seguir pagando impuestos, pero en el SIM me dicen que no pueden cancelarla por el delito de estafa ya que debe estar tipificado como hurto. Le manifesté esto a la Fiscalía pero ellos tampoco me modifican el delito. ¿Qué puedo hacer en este caso para no seguir pagando impuestos del vehículo?

Respuesta: En la sentencia T-489 del 2004 la Corte Constitucional estimó que el impuesto de los vehículos debe pagarse hasta que se cancele la matrícula del mismo. Por tanto además de la denuncia ante las autoridades, cuando una persona es víctima de robo debe cancelar inmediatamente la matrícula o el registro del automotor ante la oficina de tránsito del departamento.



Si el vehículo está asegurado, la notificación se hace ante la compañía de seguros y así la tarjeta de propiedad del vehículo pasará a nombre de la aseguradora que cancelará al propietario el valor amparado por la póliza adquirida.



De acuerdo con la resolución 4775 de 2009 (Capítulo XII), esta determina que “la matrícula de un vehículo automotor, se cancelará a solicitud de su titular por pérdida definitiva, destrucción total del vehículo automotor, exportación, reexportación, hurto o desaparición documentada”.



Hurto, desaparición y pérdida definitiva.



El titular debe cumplir además de los requisitos generales con: documento expedido por la autoridad judicial competente donde certifique que se desconoce el paradero final del vehículo automotor y certificación de la autoridad competente sobre la no recuperación del vehículo automotor.

Cuando el tiempo para interponer una querella sobre un delito caduca, ¿hay forma de empezar nuevamente el proceso?

Respuesta: Si la acción penal en los delitos querellables caduca, no hay lugar a iniciar proceso penal, pero si un proceso civil conforme la normatividad civil.

Hace unos días me llamaron de una recaudadora por una supuesta deuda de 350.000 pesos adquirida en un almacén del centro de Medellín en septiembre del 2013. Yo estuve por fuera de la ciudad entre junio y septiembre de ese año y no solicité ningún crédito. Me piden ir a un edificio para notificar la deuda (no al almacén porque dicen que ya no existe). Quisiera saber ¿qué puedo hacer frente este caso? Quien me llamó asegura que tiene copia de mi documento de identidad y la solicitud de crédito, pero que no tiene registro de qué prendas supuestamente adquirí por ese monto.

Respuesta: Si considera que no tiene ninguna deuda puede suceder que este siendo objeto de una estafa, máxime cuando se dice que tan solo se tiene la solicitud del crédito, documento que no es apto para iniciar una acción civil en contra, ya que para iniciar la acción de cobro se requiere un título valor (letra, pagaré etc). Además es un juzgado quien cita para que se notifique del mandamiento o proceso

Compartir contenido falso y ofensivo contra otra persona

Pregunta: Si una persona promueve la circulación de una de mis fotos a través de internet o redes sociales difamándome de manera grosera y diciendo mentiras, ¿la puedo denunciar ante la Fiscalía? ¿Qué consecuencias tiene para esa persona esa conducta?



Respuesta: La respuesta la encontramos en el Artículo 269F sobre violación de datos personales: El que, sin estar facultado para ello, con provecho propio o de un tercero, obtenga, compile, sustraiga, ofrezca, venda, intercambie, envíe, compre, intercepte, divulgue, modifique o emplee códigos personales, datos personales contenidos en ficheros, archivos, bases de datos o medios semejantes, incurrirá en pena de prisión de cuarenta y ocho (48) a noventa y seis (96) meses y en multa de 100 a 1000 salarios mínimos legales mensuales vigentes.



Además dependiendo del contenido de la foto, de la difamación es posible que la conducta se adecue a otros tipos penales establecidos en el código penal, que una vez instaurada la querella, le corresponde al fiscal la adecuación.



Pregunta: Un compañero de la empresa falsificó mi correo electrónico y firma para cometer el delito de robo continúo. La empresa únicamente lo despidió. Me gustaría saber si puedo emprender acciones legales en su contra.



Respuesta: Si puede ser denunciado por abuso de confianza de dos maneras:



1) Asistir o dirigirse a cualquier URI de la ciudad.



2) Realizar la denuncia por escrito, especificando claramente el cómo, qué y cuándo se configuró el delito y radicarlo en la oficina de asignaciones de la Fiscalía General de la Nación que en Bogotá está ubicada en la carrera 33 No. 18-33 edificio Manuel Gaona



Pregunta: ¿Si comparto contenido falso en redes sociales tiene alguna consecuencia jurídica?



Respuesta: Si, la Corte Constitucional en sentencia T-695 de 2017 nos habla sobre el derecho a la honra y al buen nombre, en tal fallo se advierte que el desconocer el principio de veracidad cuando la información se sustenta en rumores, invenciones o malas intenciones induciendo a un error a los receptores acarreará un daño en la honra y en el buen nombre, por el cual el afectado puede denunciar y solicitar que la persona que haya realizado tal publicación enmiende lo dicho por el mismo termino en que estuvo la publicación en la redes.



Pregunta: ¿Si publico fotos de otra persona con mensajes ofensivos hacia ella, difamando su nombre cometo algún delito?



Respuesta: Si, igual que en la respuesta anterior la Corte Constitucional en sentencia T-695 de 2017 nos habla sobre el derecho a la honra y al buen nombre, en tal fallo se advierte que el desconocer el principio de veracidad cuando la información se sustenta en rumores, invenciones o malas intenciones induciendo a un error a los receptores acarreará un daño en la honra y en el buen nombre, por el cual el afectado puede denunciar y solicitar que la persona que haya realizado tal publicación enmiende lo dicho por el mismo termino en que estuvo la publicación en la redes.



No se le olvide recoger las pruebas posibles: desde capturas de pantalla hasta fotos donde pueda leerse de forma clara los insultos, ofensas, agresiones o cualquier otra conducta.



Es importante ponerlo en conocimiento de la red social para que esta proceda a tomar las medidas necesarias.

Acoso sexual en redes sociales

Pregunta: En mis redes sociales hay una persona que me escribe y manda fotos desnudas de él todo el tiempo. ¿Esto puede ser considerado como acoso sexual en redes sociales?



Respuesta: Hay unas normas que han establecido un tipo de conductas para aquellas personas que las realizan, no solamente en las redes sociales sino físicamente. Por lo tanto, cuando una persona asedia u hostiga a otra insistentemente, mandando mensajes a través de los chats de redes sociales y whatsapp con fines sexuales será responsable de acoso sexual.



Pregunta: Tengo un conocido que me dice que va a publicar mi foto en redes sociales sino accedo a tener relaciones sexuales con él. ¿Esto es acoso sexual?



Respuesta: No solo la solicitud de imágenes o envío masivo de estas es considerado como acoso sexual. También es chantajear a la persona para que tenga una relación sexual con él o ella por medio de la publicación de una foto intima, enviarla a sus contactos o hacerla masiva en redes sociales si no accede a las peticiones de tipo sexual. Situación que menoscaba el estado emocional de la persona que es víctima de esta conducta.



Pregunta: Si soy víctima de acoso sexual en redes sociales ¿qué puedo hacer?



Respuesta: Hay tres soluciones concretas:



1. Denunciar o reportar a la persona en las mismas redes sociales. Facebook, Twitter e Instagram cuentan con esas opciones. Por ejemplo, cuando se reciben fotos de contenido sexual que son incómodas para la persona.



2. Bloquear a la persona que está realizando el acoso sexual en redes sociales.



3. Finalmente, cuando la situación es inmanejable y se llega al punto de que se afecta la tranquilidad y serenidad del día a día, es necesario acudir a las Unidades de Reacción Inmediata -URI- o ante las comisarías de familia más cercanas al lugar de su vivienda, para interponer la denuncia respectiva. Si es imposible ir hasta allí, también lo pueden hacer a través de www.teprotejo.org. o por medio del centro cibernético de la policía en www.ccp.gov.co.



Pregunta: ¿Cómo puedo demostrar que me están acosando sexualmente en mis redes sociales?



Respuesta: No borre las fotos. Es necesario tomarle pantallazos tanto a los chats como a las imágenes que le envíen. Grabe los mensajes de voz o conversaciones que reciba. Estas pruebas son fundamentales en el marco de la investigación que se inicie por el acoso sexual del que es víctima.



Pregunta: ¿De qué tipo de delitos puede ser responsable una persona que haga acoso sexual por redes sociales?



Respuesta: Se encuentran contemplados en el Código Penal directamente relacionados con el acoso sexual. En estos se incluyen pornografía infantil, la extorsión - cuando se usan las fotografías como fines extorsivos-, constreñimiento, acceso carnal violento y actos sexuales con menor de catorce años. Todos tienen penas privativas de la libertad.



Pregunta: Constantemente soy víctima del acoso sexual en redes sociales, he ido a las autoridades, siempre denuncio, pero nunca pasa nada. Me dicen que sucede repetidamente porque mi perfil tiene solo fotos en vestido de baño. Entonces ¿cómo hago para evitar el acoso sexual en mis redes sociales?



Respuesta: Es importante precisar que el hecho de subir a las redes sociales fotos en vestidos de baño o ropa interior no es justificación del acoso sexual. La libertad individual prima en estos casos.



Por lo tanto, es importante que la persona sea firme en su decisión de no permitir este tipo de conducta en su perfil, debe saber decir "no" y poner límites. "No me escribas más". "No me pongas más likes". "Te voy a bloquear porque esta situación no es normal". Esta es la manera de ser firme con los agresores que se dedican a perseguir a través de todas las redes sociales.

¿Qué pasa cuando un condenado no es localizado y la pena prescribe?

Pregunta: ¿Cuando un condenado no es localizado y la pena prescribe, el juzgado de ejecución de pena debe levantar la orden de captura y archivar el proceso?



Respuesta: Sí, el Juzgado debe dictar el auto donde señala que se extingue la pena. La pena se extingue con el monto de la misma que no puede ser menor de 5 años ni mayor de 20 años.

¿Hay algún castigo en Colombia por inasistencia alimentaria?

Pregunta: ¿Para los padres con inasistencia alimentaria hay algún castigo en Colombia?, ¿cómo y qué hay que hacer?



Respuesta: La inasistencia es de tipo penal en Colombia y tiene prisión. No tiene subrogados de libertad cuando llega a ser condenado por ese delito. Puede interponer denuncia penal por inasistencia alimentaria.



Pregunta: Tengo una demanda por alimentos, necesito salir del país. ¿Cómo hago para levantar esta restricción?



Respuesta: Los jueces pueden impedir la salida del país a los demandados por alimentos si es que estos no pueden garantizar el cumplimiento del pago de la pensión, aun si han venido cumpliendo con ella. El demandado por alimentos debe presentar una fianza o algún tipo de forma crediticia como garantía ante el juzgado que lleva su caso.

