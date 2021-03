Conozca cómo reclamar ante un mal servicio de telefonía

De acuerdo con la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), en 2020 los colombianos presentaron 256.397 quejas al servicio de telefonía. Si este también es su caso, puede acudir ante la Superintendencia de Industria y Comercio.

La solución más próxima es comunicarse directamente con la empresa que le presta el servicio. Puede hacerlo de forma verbal o escrita. Una vez haya iniciado el proceso, la compañía debe asignarle el Código Único Numérico (CUN) que le permitirá hacer el seguimiento sobre el estado de su queja. Su solicitud debe ser respondida en 15 días.



En caso de que el prestador de servicios de telefonía no resuelva su caso, ni atienda la solicitud de su reclamo, usted podrá presentar un recurso de reposición en subsidio ante la misma empresa, es decir manifestar de forma escrita, en un plazo de 10 días, su inconformismo ante la respuesta de la queja.



Si después de este recurso la empresa no resuelve el problema, esta deberá enviar su petición a la Superintendencia de Industria y Comercio para que la entidad se pronuncie sobre el caso.



Por otro lado, el cliente también puede denunciar la compañía ante esta entidad si quiere proteger sus derechos como consumidor. Si el interés del usuario es ser reparado por los perjuicios causado por la empresa (devolución del dinero o mejor calidad del servicio) debe interponer una demanda ante la misma autoridad nacional.



No existe costo para realizar estos trámites, ni se necesita de un abogado. De acuerdo con Legal App, herramienta estatal que asesora en procesos jurídicos, el ciudadano afectado también puede manifestar su caso ante la Defensoría del Pueblo y la Personería Municipal.



