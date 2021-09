Así funciona la personería jurídica de una propiedad horizontal

Como señala el artículo 633 del Código Civil colombiano, la persona jurídica es "una persona ficticia, capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones civiles, y de ser representada judicial y extrajudicialmente".



Este concepto resulta clave en las propiedades horizontales, pues se activa automáticamente cuando la escritura pública del inmueble se inscribe en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos.



Así las cosas, luego del trámite se le da vida a la personería jurídica de la comunidad de copropietarios.



De acuerdo con el Capítulo II de la Ley 675 de 2001, que define el régimen de propiedad horizontal, el contenido de la escritura es el siguiente:



1. El nombre e identificación del propietario: quién es el titular del derecho de dominio sobre el inmueble al que se somete al régimen de propiedad horizontal.



2. El nombre distintivo del edificio o conjunto.



3. La determinación del terreno o terrenos sobre los cuales se levanta el edificio o conjunto, por su nomenclatura, área y linderos, indicando el título o títulos de adquisición y los correspondientes folios de matrícula inmobiliaria.

4. La identificación de cada uno de los bienes de dominio particular de acuerdo con los planos aprobados por la Oficina de Planeación Municipal o Distrital o por la entidad o persona que haga sus veces.



5. La determinación de los bienes comunes, con indicación de los que tengan el carácter de esenciales, y de aquellos cuyo uso se asigne a determinados sectores del edificio o conjunto, cuando fuere el caso.



6. Los coeficientes de copropiedad, que son índices que establecen la participación porcentual de cada uno de los propietarios de bienes de dominio particular dentro del régimen de propiedad horizontal.



7. La destinación de los bienes de dominio particular que conforman el edificio o conjunto, la cual deberá ajustarse a las normas urbanísticas vigentes.



8. Las especificaciones de construcción y condiciones de seguridad y salubridad del edificio o conjunto.

Además de esto, los reglamentos de propiedad horizontal incluyen las regulaciones relacionadas con la administración, dirección y control de la persona jurídica que nace y las reglas que gobiernan la organización y funcionamiento del edificio o conjunto.



