En este episodio de Consultorio Jurídico tratamos el tema de la economía familiar, con la ayuda de un economista experto, invertir en diciembre o en enero, como usar la tarjeta de crédito en las compras navideñas, gimnasia financiera y mucho más...



Al final del artículo encontrará el formulario para que deje su pregunta sobre este o cualquier otro tema de interés. Recuerde consultar los términos y condiciones del formato.

El consultorio jurídico es transmitido todos los martes a las 3 pm en las redes sociales de El Tiempo, Facebook, YouTube y en eltiempo.com



(Le puede interesar: ¿Qué me puede pasar si no hago la Declaración de Renta?)

¿Cómo manejar la economía para no excederse en las compras navideñas?

Diciembre es una época tradicional donde las personas expresan afecto a sus familiares y amigos a través de regalos. Para no excederse en las compras es importante tener en cuenta el poder adquisitivo de cada individuo; si no hay mucho dinero en el bolsillo, es suficiente con regalar un detalle que puede ser una tarjeta navideña acompañada con pequeño obsequio, recordemos que a las personas les gusta que las tengan en cuenta; ahora bien, a medida que el poder adquisitivo se incrementa, se pueden regalar bienes y/o servicios de mayor valor, siempre pensando en las compras de enero… y el no endeudamiento.

¿Cómo usar la tarjeta de crédito en compras decembrinas?

La tarjeta de crédito es un instrumento financiero que nos ayuda a obtener beneficios inmediatos; a saber, conseguir los descuentos que ofrecen los almacenes..., evita llevar dinero efectivo en la cartera y pagar las compras en una sola cuota sin intereses, entre otros patrocinios.



(Lea también: Soy extranjero ¿Tengo derecho a salud y pensión en Colombia?)

¿Es mejor pagar de contado o a crédito?

El poder del efectivo. Es mejor pagar de contado, puesto que permite negociar la compra de bienes y/o servicios con el oferente; el pago a crédito limita este beneficio.

¿Cómo se debería comprar para aumentar la economía del país?

Que buena pregunta. La actual dificultad mundial de la salud enseño, entre otros aspectos, la importancia del cuidado de la economía doméstica de un país; esta se logra, en momentos de crisis coyuntural, realizando compras de bienes y/o servicios de la industria nacional. Por ejemplo, si adquirimos ropa, calzado…de origen colombiano, hacemos posible la generación de empleo en las empresas que los fabrican.



(Además: Soy teletrabajador ¿Cómo saber si me están violando mis derechos laborales?)

Para el 2022 ¿Cómo va a cambiar la economía familiar?

El bienestar de las familias depende en gran medida del comportamiento de los precios de los productos de la canasta familiar y la generación de empleo; en la medida que estos indicadores sean buenos, la economía familiar mejorara.

¿Qué porcentaje económico va a subir en la canasta familiar?

El Banco de la República maniobra un rango entre el 2% y el 4% anual; para lograrlo acude a instrumentos de política monetaria que desde el año 1991 le han funcionado. Para el cursante año se calcula una inflación del 5%, cifra por encima del techo presupuestado, la cual se tendrá en cuenta por causas que todos sabemos.



(Le puede interesar: Me pusieron un comparendo injusto y tengo pruebas ¿Qué hago?)

Más Consultorios Jurídicos

- ¿Puedo recibir más de una pensión?



- ¿Cómo demandar a un centro médico por recibir negligencia médica?



- ¿Qué hacer si me desalojan porque mi vivienda está cerca a un humedal?



- Soy ingeniero ¿Qué debo hacer si perdí la tarjeta profesional?



- ¿Qué son y para qué sirven los contratos inteligentes Blockchain?