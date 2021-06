Paso a paso para cobrar la póliza de su seguro

Los seguros permiten a las personas transferir sus riesgos a empresas financieras. Sin embargo, en el momento de cobrar las pólizas los clientes no saben cuál es el procedimiento. Aquí le explicamos paso a paso cómo cobrar su seguro.

Lo primero que debe hacer es informar inmediatamente a la aseguradora sobre lo ocurrido, ya sea un accidente de tránsito, un incendio, o la muerte de un familiar. Se recomienda, además, reunir los documentos que prueben lo sucedido.



En caso de un accidente de tránsito guarde los reportes del siniestro, para que demuestre las causales del hecho, y así no tenga problemas para reclamar su póliza.



Recuerde bajo qué términos contrató el seguro, para que esté pendiente de las cláusulas y el tiempo pactado con la empresa para reclamar su liquidación.



Posteriormente, esté pendiente sobre las gestiones o trámites que debe realizar con su aseguradora. Su póliza de seguros le indicará qué documentación debe entregar y los plazos que debe tener en cuenta.



Luego de la verificación de los respectivos documentos, las empresas aseguradoras cuentan con un periodo de 30 días hábiles para hacer el pago. De no ser así, puede quejarse ante la Superintendencia Financiera de Colombia en su portal de denuncias y quejas.



