Matrimonio, divorcio, compra de casa ¿Qué se necesita? ABC de notarías

Capitulaciones matrimoniales: Son los acuerdos que hacen las personas que se van a casar (por matrimonio civil o religioso) sobre los bienes que tienen o podrán tener, con el fin de establecer si los quieren incluir o no en la sociedad conyugal. Se hacen ante un notario por escritura pública antes de casarse. Si se hacen después de la boda, no sirven. Y una vez hechas las capitulaciones, no se pueden modificar.



Requisitos: Documentos de identidad de los interesados, relación detallada de los bienes muebles e inmuebles que van a aportar a la sociedad conyugal y de aquellos que no van a incluir, con indicación de su valor, así como la relación de deudas de cada contrayente. Además, deben incluir el recibo de pago del impuesto predial que contenga el avalúo catastral del bien.