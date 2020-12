‘Tecnología puede ayudar a romper brechas y mejorar acceso a justicia’

La pandemia de coronavirus por la que atraviesa el mundo impactó la forma en la que se desarrollaban muchas cosas, entre esas, la justicia. En Latinoamérica, en general, se pasó de un cierre y suspensión de la mayoría de procesos y sedes judiciales, a una reapertura gradual a través de herramientas digitales.



Aunque cada vez más se han ido normalizando los servicios judiciales e incluso reabriendo los trámites presenciales, para Jaime Arellano, director del Centro de Estudios de Justicia de las Américas de la OEA (Ceja), incluso después de la pandemia la justicia debería seguir trabajando de manera semiremota.

Arellano destacó que estos meses han demostrado que varios procesos pueden realizarse de ese modo, ahorrando tiempo y costos para las partes, pero también dijo que debe trabajarse por garantizar el acceso a herramientas como internet a las poblaciones, para que estas puedan acceder efectivamente a la justicia a través de métodos virtuales.

¿Cómo se han comportado los organismos judiciales en el marco de la pandemia en Colombia, en comparación con Latinoamérica?



Tuvimos avisos de lo que iba a pasar, por cómo venía funcionando en Asia, había que prepararse y a pesar de ello, no estábamos listos. En el fondo, los sistemas de justicia se sometieron a lo general: se cierra todo. La justicia luego se da cuenta que hay servicios judiciales esenciales que hay que mantener abiertos como garantías de libertades de personas, control de legalidad de detención, cautelares privativas de la libertad, violencia de género, entre otros.



De otro lado, muchos tribunales no tenían capacidades tecnológicas para ese tipo de servicios o audiencias de modo virtual, prácticamente ningún país contaba con herramienta para audiencias virtuales con la excepción de Perú y Chile, que tenían una plataforma de tramitación electrónica de causas.

¿Cuáles fueron las dificultades en esos primeros momentos?



El poder judicial colombiano, como el chileno, tiene infraestructura informática propia robusta pero pensada para funcionar en los edificios de justicia, y el problema viene cuando jueces, defensores y fiscales están desde sus casas. ¿Ese juez, fiscal, defensores tienen banda ancha y equipos que puedan sostener la audiencia? ¿Tienen que trabajar desde un celular? Esos son los problemas que se empezaron a producir en lo tecnológico.



Un segundo problema que llegó es si en audiencias virtuales se están cumpliendo las garantías procesales. Una de las críticas que hacemos desde el Ceja en general es que a veces no se preguntaron cómo reproducir las garantías procesales de una audiencia presencial en la virtualidad, por ejemplo si se corta una audiencia mientras habla un testigo, ¿eso vale o no?, ¿la continuamos? ¿cómo aseguramos que en ese momento no está recibiendo consejo de un abogado?

¿Se han mantenido estas condiciones?



A estas alturas muchos países ya comenzaron a reabrir audiencias presenciales pero siguen las restricciones sanitarias y es posible que, como en Europa, volvamos a los encierros. Hoy en día no hay una dicotomía entre lo presencial y lo remoto.



Mucha de la justicia en América Latina en los próximos meses, o años, se va a llevar a cabo de manera virtual o semipresencial. Usaremos lo virtual en lo que sea posible pero también porque nos dimos cuenta que ahorramos tiempos y recursos en muchos casos, lo que puede ser importante para recuperar el tiempo perdido en todos los procesos que por la pandemia se han acumulado.

En Colombia hubo un impacto notorio en la reducción de hacinamiento de las cárceles, ¿cree que algunas medidas transitorias que se adoptaron en este aspecto deberían mantenerse?



Hay que bajar la inflación carcelaria en la legislación, que es el exceso en el recurso cárcel como sanción dentro de la ley. No es pedirle al juez que no encarcele cuando la ley lo dice, sino que el Legislador abusa de la cárcel como sanción para todo tipo de delitos. También hay que hacer un trabajo de resocialización muy intensivo porque todo lo que la sociedad ganó con tener a una persona en la cárcel lo pierde si sale sin oportunidades, porque va a volver a cometer delitos.



De otro lado, creemos que hay un abuso de la prisión preventiva durante el juicio, esto debería ser excepcional, debe haber un debate sobre cuáles pueden ser medidas más adecuadas, como el arresto domiciliario, excepto en casos de violencia doméstica. Pero claro, las medidas cautelares alternativas tienen que ser efectivas, con tecnología y personal calificado para que sea algo que se cumpla.



Y en el caso de las penas, la duración debería ser razonable. También hay que diseñar distritos carcelarios razonables, todos los que están ahí, incluida la guardia, debe tener condiciones humanas. Tener grandes celdas en donde duermen 20 personas viola los derechos humanos.

Si la justicia seguirá de forma híbrida, ¿les preocupa que persisten situaciones como la falta de conectividad en varias regiones, que limita el acceso a la justicia de muchos ciudadanos?



Hay que garantizar el acceso a la justicia del modo que se pueda, uno puede lograr mayor eficiencia especialmente en grandes urbes, evitar el desplazamiento de barrios periféricos hasta donde están los tribunales. En las zonas rurales de pronto sea más caro instalar tecnologías de la información, pero no hacerlo sería decir que hay colombianos de primera y de segunda, los de las ciudades tienen ciertos derechos y en la ruralidad no.



Se pueden hacer estrategias, por ejemplo en el tema del 5G, quien gane la subasta del 5G en no mucho tiempo dominarán las comunicaciones, si yo a eso le pongo una regla que diga que determinada cantidad de la oferta que esa empresa haga debe ser pública ciertos lugares, el Estado no tendría que hacer esas adecuaciones.

¿Cuáles desafíos han identificado para avanzar en restablecer los servicios jurídicos para la ciudadanía con mayor eficiencia?



En primer lugar, la justicia híbrida de trabajar de forma virtual o semipresencial.



En segundo, hacer una inversión digital estratégica para garantizar el acceso a la justicia, los sistemas de justicia tienen que pensar en una estrategia digital de acceso a la justicia, eso significa cosas como poner wifi gratuito en parques y plazas públicas, de pronto decirle a las empresas 5G que ciertos espectros sean de uso público, invertir en centros o casas de justicia en los barrios más pobres, a donde las personas puedan ir a declarar como testigos, a acceder a métodos alternativos de solución de conflictos.



La pandemia mostró una brecha social y económica y el uso de tecnología, que debería unir, abrió otra brecha para gente que no tenía recursos o incluso en edades que no tenían mucho conocimiento del tema. La tecnología que hoy nos está separando podría ayudarle a América Latina a mejorar accesos a muchas cosas.



Lo que no puede ocurrir es que pase la pandemia y volvamos a como estábamos antes, cuando es claro que debemos adaptarnos, los sistemas de justicia no tienen excusa para no pensar en esto y hacer planes para ofrecer mejor justicia y más acceso, y en el intermedio, para ponernos al día con todo el rezago.

