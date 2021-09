Así funciona la custodia compartida de hijos en Colombia

En Colombia, solo durante el año 2020, se registraron 34.524 matrimonios. Y en ese mismo periodo, la cifra de divorcios alcanzó casi la mitad, con 16.554 trámites.



Tras la separación de una pareja que tiene hijos, uno de los principales interrogantes es qué va a pasar con la custodia de ellos.



De acuerdo con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) la custodia es “la tenencia física, el cuidado personal y directo del niño, niña o adolescente. Es un derecho de los

niños y una obligación de los padres o representantes legales”.



No hay que olvidar que el artículo 44 de la Constitución Política de Colombia dicta que el cuidado y el amor son derechos fundamentales y prevalentes de los niños.



En esa misma línea, el Código de la Infancia y la Adolescencia determina que los menores tienen derecho a tener y crecer en el seno de una familia, a ser acogidos y a no ser expulsados de ella, y aclara que “solo podrán ser separados de la familia cuando esta no garantice las condiciones para la realización y el ejercicio de sus derechos. En ningún caso la condición económica de la familia podrá dar lugar a la separación”.



Con esa base, cuando los padres se divorcian, es clave definir cuál de ellos asumirá la custodia y cuidado de los hijos.



Como menciona la abogada Manuela Gutiérrez Carvajal en su investigación 'La custodia compartida en la legislación colombiana, una figura controversial', aunque han existido varios intentos de legislar sobre la custodia compartida (en 2008, 2011 y 2014), hasta ahora no hay una ley que la regule.



Según explica Gutiérrez, en la custodia compartida los padres

cuidan y alojan a sus hijos durante periodos de tiempo aproximadamente iguales.

"La toma de decisiones importantes puede que se compartan o no, pero si las decisiones se comparten entonces los padres deben acordar un horario de visita para el otro padre que no tenga la custodia en ese momento; si no toman las decisiones conjuntamente entonces es un juez quien determina el horario de visita y la división de los derechos de los padres", se lee en el documento.



