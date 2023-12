Esta es la forma de dejar de recibir mensajes y llamadas de números extranjeros

En la actualidad, las estafas por medio de mensajes y llamadas falsas son muy comunes. Algunos delincuentes utilizan este método para extorsionar, robar información y saquear cuentas.



Por esta razón, algunas aplicaciones y dispositivos móviles han creado funciones y herramientas con el propósito de mitigar que usted sea víctima de esta situación.



Varios dispositivos móviles tienen la opción de aumentar la seguridad y control sobre la información que llega de números con llamadas o mensajes sospechosos.



Por su parte, WhatsApp, y por tanto, Meta, integró una opción que permite bloquear llamadas de extraños, como lo son los números extranjeros. Esta medida puede ser la una pieza clave, si se sabe utilizar, para proteger la privacidad y la tranquilidad de los usuarios.



A su vez, en el momento en el que usted recibe un mensaje o una llamada de un desconocido, automáticamente tiene tres opciones:



- Reportar el número.

- Bloquear el número.

- Añadir el contacto y buscar la manera de comunicarse con este.



Conociendo lo anterior, algunos expertos recomiendan que la opción que debería ser bloquear el número.



¿Qué pasa cuando usted bloquea un número de su dispositivo?

Cuando usted decide bloquear un número de su dispositivo móvil, tiene la posibilidad de evitar el acceso no autorizado respecto a la comunicación y su información. Así, puede reducir en gran medida la posibilidad de ser victima de estafas digitales.



Por lo anterior, se destaca que activar estas funciones de alerta a través de bloqueo y restricción genera la posibilidad de no tener que estar expuesto a llamadas molestas y situaciones que perturben su tranquilidad.

Este es el paso a paso para bloquear llamadas de desconocidos en WhatsApp

Esta función permite a los usuarios tener el control de las llamadas no deseadas.



Primer paso: abrir la app de WhatsApp.

Segundo paso: debe dirigirse a la herramienta que dice 'Ajustes'.

Tercer paso: dé clic en donde dice 'Privacidad'.

Cuarto paso: diríjase la opción de 'Llamadas'.

Quinto paso: seleccione 'Silenciar las llamadas de números desconocidos'.



Si usted cumple los pasos anteriormente descritos, todas las llamadas que no desee recibir no sonarán ni vibrarán en su celular. Sin embargo, tenga en cuenta que puede encontrarlas en el registro de 'llamadas perdidas'.



Asimismo, para bloquear estos números, usted debe ir a la parte que dice 'Llamadas', dar clic en el 'Registro del número' y oprimir la opción que dice 'Bloquear'.



Es importante aclarar que usted no esta exento de recibir llamadas de números extranjeros fuera de WhatsApp, puesto que le llegarán directamente a su celular. Ante esta situación se le sugiere que no devuelva llamada y posteriormente bloquee el número.



¿Cómo bloquear llamadas y mensajes en Android?



- Samsung: ingrese a la aplicación del teléfono, diríjase a donde 'Menú' y elija 'Números bloqueados'. Allí, debe añadir el prefijo del país que quiere bloquear.



-Xiaomi: vaya a 'Ajustes de llamadas' en la aplicación de su teléfono y entre en la lista de bloqueo, igual que en el anterior paso, debe digitar el prefijo del país que desea bloquear.



-Huawei: abra a aplicación 'Optimizador' y entra en Filtro. Allá encontrará una opción que dice 'Lista negra', debe ingresar ahí, luego 'Añadir', después elije 'filtrar prefijo' y lo escribe.



LADY DANIELA ORTIZ GÓNGORA

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

