Conozca los requisitos para vivir legalmente en el extranjero: apostillas y otros

Probablemente usted haya escuchado el término de apostillas y legalización para algunos documentos. Esto se hace en el caso de que desee salir de país con el fin de buscar una mejor oportunidad de vida.



Por esta razón, le contamos cuáles son los documentos que necesitan apostillas y legalización.



(Puede leer: En Bogotá puede hacer trámite para sacar el carro o la moto de los patios vía internet).

Según la página oficial de la Cancillería, la apostilla hace referencia a "certificar la autenticidad de la firma de funcionarios públicos o agentes diplomáticos en ejercicio de sus funciones y la calidad en que hayan actuado, la cual deberá estar registrada en la base de datos del Ministerio de Relaciones Exteriores, para que el documento sea válido y surta efectos legales en otro país miembro del Convenio de La Haya de 1961, sobre la abolición del requisito de legalización para documentos públicos extranjeros".

Lo anterior significa que la apostilla y legalización son un acto netamente administrativo, allí se da la validez de un documento público al extranjero.

Facebook Twitter Linkedin

Trámites en la Cancillería Foto: iStock

Esta legalización, se limita al reconocimiento y acreditación de una firma y, por lo que no implica responsabilidad sobre el contenido del documento o posterior destino que pueda tener.



(Puede leer: Así puede solicitar el certificado de libertad y tradición de su auto: precio y oficina).

¿Cuáles son los documentos que necesitan apostillas y legalización?

- Certificado de Antecedentes Judiciales.

- Antecedentes Judiciales para extranjeros.

- Antecedentes de menores de edad.

- Ampliación de Antecedentes Judiciales.

- Certificado de Antecedentes Disciplinarios expedido por la Procuraduría General de la Nación.

- Certificado de Antecedentes de Responsabilidad Fiscal que expide la Contraloría General de la República.

- Certificado de Antecedentes Disciplinarios expedido por las Personerías.

- Certificado de Antecedentes Éticos Disciplinarios expedidos por Tribunales Médicos.

- Certificado de Antecedentes Disciplinarios de Abogados expedido por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.



(Puede leer: ¿Cuál es la causa de las largas filas para pedir pasaporte en Bogotá?).

Pasos del tramitar las apostillas y legalización de documentos, según la Cancillería

Facebook Twitter Linkedin

Todos los documentos deben tener nombre, cargo, entidad, fecha y firma manuscrita de un servidor público. Foto: iStock

1. Tenga en cuenta de todos los documentos deben tener nombre, cargo, entidad, fecha y firma manuscrita de un servidor público o de un particular en ejercicio de funciones públicas.



La firma debe estar registrada en la base de datos del Ministerio de Relaciones Exteriores, de acuerdo con la Resolución 1959, Articulo 7, numeral 4.



No olvide que los requisitos que debe reunir varían conforme el tipo de documento que va a apostillar o legalizar.



2. Debe escanear el documento que necesita apostillar o legalizar. Asimismo, asegúrese de que sea legible.



El documento tiene que estar en formato PDF, y no puede superar 11 Megabytes en cuanto al peso.



3. Posteriormente, debe cargar el archivo PDF en el sistema del siguiente link: https://tramites.cancilleria.gov.co/apostillalegalizacion/solicitud/inicio.aspx.



Una vez haya hecho el paso anterior, tiene que desplegar el menú para escoger el tipo de documento que requiere apostillar o legalizar.



4. A su correo le llegará información acerca del resultado del estudio de su documento. Debe verificar que los datos estén correctos.



"El tiempo de respuesta de un trámite de apostilla o de legalización en estudio, dependerá del número de solicitudes en espera, sin superar el término máximo de tres días hábiles", indica la Cancillería.



(Puede leer: ¿Cómo se apostilla un documento en Colombia?).



5. Pague el valor correspondiente al trámite (precios más adelante).



6. Una vez haya hecho los pasos anteriormente mencionados, usted puede consultar su apostilla o legalización en el siguiente enlace con el código alfanumérico y la fecha de expedición: https://tramites.cancilleria.gov.co/apostillalegalizacion/consulta/documento.aspx o llegará a su correo electrónico.

¿Cuanto vale la apostilla o legalización de un documento?

Conforme con la Cancillería, el valor de la apostilla es de $32.700 pesos y la legalización $22.150 pesos.



Además, debe tener en cuenta las siguientes recomendaciones que hace el Ministerio de Relaciones Exteriores:



- Cuando su solicitud haya sido aprobada, usted cuenta con 30 días para verificar los datos de su documento, solicitar corrección en caso de ser necesario y proceder con el pago generando una referencia única.



- Si va a pagar por medio de el Banco GNB Sudameris y Servibanca, se debe tener en cuenta la referencia única de pago (Código numérico) y no generar ni imprimir ningún recibo de pago.



- Si paga con Tarjeta de Crédito Visa o MasterCard, verifique el costo del trámite y la moneda, teniendo en cuenta que tiene un valor de comisión bancaria de $ 2.380 pesos.



- En el Banco Agrario se refleja el día siguiente, y las únicas ciudades autorizadas para pago en el Banco Agrario son: Valledupar, San Andrés, Quibdó, Mocoa, Arauca y Leticia.



LADY DANIELA ORTIZ GÓNGORA

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

Lea más noticias...