Esta semana, en el programa del Consultorio Jurídico, tratamos el tema acerca del los biopolímeros y como denunciar un mal tratamiento o cirugía, con la ayuda de abogada experta de la Universidad Libre, como denunciar una clínica por fallos en tratamiento con biopolímeros, quien se hace responsable de indemnizar al paciente, quien se encarga de pagar las cirugías de extracción de biopolímeros y mucho más...



Al final del artículo encontrará el formulario para que deje su pregunta sobre este o cualquier otro tema de interés. Recuerde consultar los términos y condiciones del formato.

El consultorio jurídico es transmitido todos los martes a las 3 pm en las redes sociales de El Tiempo, Facebook, YouTube y en eltiempo.com



(Además: ¿Cómo puedo denunciar fraude electoral en mi puesto de votación?)

¿Cómo denunciar una clínica por fallas en el tratamiento con biopolímeros?

En este caso es importante tener en cuenta que se debe denunciar ante la Supersalud, esta entidad tiene diversos canales de atención al ciudadano mediante los cuales puede hacer valer sus derechos, también ante las Secretarias de Salud Distritales, en virtud de la Resolución 2263 de 2004, son las encargadas de auditar estos lugares.

¿Qué entidad se debe hacer responsable de una cirugía o tratamiento mal realizado?

El Centro Médico, Clínica u Hospital que realizó el procedimiento.



(Le puede interesar: ¿Cómo puedo obtener la custodia completa de mis hijos?)

¿El consentimiento informado a un paciente abstiene a un médico de una mala cirugía?

El consentimiento informado es un acto en donde se le comunica al paciente procedimientos, beneficios y riesgos del tratamiento, esto no excluye una eventual responsabilidad médica por mala praxis.

¿Cómo denunciar incumplimientos en los estándares de calidad en la clínica donde se realizó el procedimiento?

Se debe denunciar a través de queja ante la Super Intendencia de Salud, probando la mala praxis no solo de la Clínica sino del profesional.



(Lea también: ¿Debo pagar cuota alimentaria a mis padres de la tercera edad?)

¿Quién indemniza al paciente por mal tratamiento de biopolímeros?

El Centro Médico, Clínica, Centro Estético u Hospital, que le realizó el tratamiento.

¿Quién se encarga de pagar las cirugías de extracción de biopolímeros?¿La EPS o la IPS cubre las cirugías de retiro de biopolímeros?

Según la Resolución 5261 de 1994 artículo 18, las EPS no están obligadas a llevar a cabo dicho procedimiento en este caso corre el tratamiento por cuenta del paciente, no corresponde al Sistema Integral de Salud responder por afectaciones que son inherentes a los riesgos de las cirugías plásticas y que no comprometen la salud y la vida. Es decir, riesgos que conocían los pacientes antes de someterse al procedimiento y que afectan principalmente su estética.



(Además: ¿Pueden despedirme de mi trabajo por estar embarazada?)

¿Quién responde por los daños en consecuencia de este procedimiento tales como necrosis, sepsis, pérdida de tejidos y de partes del cuerpo?

El Centro Médico, Clínica, Centro Estético u Hospital, que le realizó el tratamiento.

¿Cómo denunciar una falsificación en el certificado profesional de un médico o una clínica? ¿Cómo denunciar una clínica que no tenga el aval de la secretaría de salud?

Se denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, por falsedad en documento público y además ante el Ministerio de Salud, respecto de las clínicas que no tienen aval por la Secretaría de Salud, pues establece el Decreto 2363/04 que son las Secretarías de Salud las encargadas de sancionar el no tener los permisos correspondientes para el funcionamiento de estas entidades.



(Le puede interesar: ¿Cómo puedo interponer una tutela contra la empresa donde trabajo?)

¿Cómo es la ley en contra de los biopolímeros?

Actualmente, cursa por el Congreso el Proyecto de Ley 298 de 2020, el cual fue radicado el 31 de agosto de 2021, ante la Cámara de Representantes, el cual entrará a regular la materia

¿Qué castigo tienen los centro médicos y los doctores que incumplan con la ley?

De ser aprobada la iniciativa, los implicados en la aplicación de biopolímeros podrían enfrentar condenas de 20 meses hasta 110 meses de prisión y el pago de 100 a 200 Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes. Y es de resaltar que unos de los fines de esta Ley es establecer que los procedimientos quirúrgicos para el retiro de biopolímeros sean reconocidos por los Planes Obligatorios de Salud.

Cargando…

Más Consultorios Jurídicos

- ¿Cómo demandar a un centro médico por recibir negligencia médica?



- ¿Pueden quitarme vacaciones por haber estado incapacitado muchos días?



- ¿Cómo puedo denunciar a un familiar que sé qué comete maltrato infantil?



- ¿Qué tengo que demostrar para mantener mi pensión por invalidez?



- Me atracaron con cuchillo ¿cómo denunciar estos actos y que no se repitan?