Esta semana, en el programa del Consultorio Jurídico, hablamos sobre el arriendo y como denunciar fallas un arrendador, con la ayuda de abogado experto de la Universidad Libre, pueden sacar a una persona de su hogar porque el arrendador no paga a tiempo, como denunciar un propietario que se niega a realizar reparaciones en la vivienda, como medir el valor de canon para el arrendamiento de un inmueble, y mucho más...



¿Cómo denunciar un arrendador que cobra de más? ¿Ante quién se puede denunciar en contra de un arrendador? ¿Pueden sacar de la vivienda a una persona porque el arrendador no paga a tiempo?

- Mediante una queja escrita sustentada dirigida ante la Secretaría de Hábitat ubicada en la carrera 13 No. 52-25, o a través del correo electrónico: defensordelciudadanohabitatbogota.gov.co, o acudiendo a la jurisdicción civil mediante un proceso de regulación judicial de canon de arrendamiento con intervención de perito previo agotamiento de la conciliación extrajudicial.



- Como el arrendador no se obliga a pagar, de ninguna manera puede afectar al inquilino o arrendatario el no pago de las obligaciones a cargo del arrendador.



- Si lo sacan, y la acción judicial se denomina restitución de bien inmueble arrendado con fundamente en el no pago del canon.



¿Qué derecho y leyes tienen los inquilinos? ¿Existe alguna protección al inquilino?

Los derechos del inquilino están protegidos por la ley 820 de 203 y el Código de Comercio en concordancia con el Código General del Proceso Art. 390.

¿Cuál es la ley de hostigamiento de cobranza?

Aún la ley no se ha promulgado, pero existe un proyecto de ley la 519 de 2021, que coloquialmente se denomina, la ley dejen de fregar, este proyecto es una propuesta que busca proteger la intimidad de los clientes de las entidades vigiladas por Superintendencia Financiera de Colombia (SFC).



Sin embargo, si usted tiene una deuda en mora y recibe llamadas de la entidad acreedora o de la oficina de cobranzas, tenga en cuenta:



1.- Las llamadas de cobro deben hacerse en horario laboral



2.- Quien lo llame debe indicarle el monto de la deuda y de los intereses moratorios, si fue reportado a las centrales de riesgo y las consecuencias que le acarrea el reporte.



3.- El cobro no puede hacerse con amenazas.



4.- Se le debe informar el monto de los gastos de cobranza.



5.- Usted debe autorizar el reporte a las centrales de riesgo, teniendo en cuenta la veracidad, actualización y exactitud de los datos reportados.



6.- No olvide que usted puede quejarse ante el Defensor del Consumidor Financiero o a la Superintendencia financiera

¿Cómo terminar un contrato de arrendamiento?

El contrato de arrendamiento puede terminar por muchas razones, a saber:



-. Por mutuo acuerdo entre arrendador y arrendatario de acuerdo al principio de que las cosas se deshacen como se hacen y de acuerdo con nuestro código civil art. 2008 el contrato de arrendamiento termina:



1.- Por destrucción total de la cosa arrendada.



2.- Por expiración del tiempo de duración establecido en el contrato.



3.- Por la extinción del derecho del arrendador.



4.- Por sentencia del juez.



Además el contrato de arrendamiento termina por incumplimiento de las partes, Ley 820 de 2003, por parte del arrendatario por:



1.- No pagar el arrendatario el canon de arrendamiento y los reajustes dentro del término establecido en el contrato.



2.- La no cancelación de los servicios públicos.



3.- El subarriendo total o parcial del inmueble, la cesión del contrato o el cambio de destinación sin autorización del arrendador.



4.- Procederes reiterados del arrendatario que afecten la tranquilidad ciudadana de los vecinos.



5.- La realización de mejoras, cambios o ampliaciones del inmueble, sin autorización del arrendador.



6.- La violación por parte del arrendatario de las normas del reglamento de propiedad horizontal.



Incumplimiento por parte del arrendador:



1.- La suspensión de los servicios públicos al inmueble por acción premeditada del arrendador.



2.- La incursión reiterada del arrendador en procederes que afecten el disfrute cabal del inmueble por parte del arrendatario, debidamente comprobada ante autoridad competente.



3.- El desconocimiento por parte del arrendador de los derechos reconocidos al arrendatario por la ley o contractualmente.

¿Cómo puedo denunciar un propietario que se niega a hacer reparaciones en la vivienda?

En primer lugar es necesario saber que existen mejoras necesarias, locativas y suntuarias.



En tratándose de mejoras necesarias, las cuales están a cargo del arrendador, si este no las realiza el arrendatario debe comunicarle por escrito la magnitud de la mejora y su urgencia, si no contesta el requerimiento le debe enviar nueva comunicación previniéndole que si no las realiza el arrendatario las realizará con cargo y a su nombre. Realizadas las mejoras necesarias por parte del arrendatario el valor lo descuenta del canon de arrendamiento.



¿Cómo radicar una queja contra una inmobiliaria?

La queja debe presentarse sustentada por escrito y debe dirigirse ante la Secretaría de Habitat ubicada en la carrera 13 No. 52-25, o a través del correo electrónico: defensordelciudadanohabitatbogota.gov.co

¿Qué debe hacer una persona que entrego el inmueble a una inmobiliaria y dicha compañía no paga los cánones de arrendamiento y ahora le están cobrando?

Si la inmobiliaria no le paga los cánones de arrendamiento al consignatario o dueño, este debe denunciarlo ante la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC), ente encargado de investigar y sancionar las conductas dolosas de las inmobiliarias, sin perjuicio del denuncio penal por el delito de abuso de confianza.

¿Cómo puede denunciar una persona que cuando tomo el arrendamiento le solicitaron un depósito y ahora que va a entregarlo no le regresan el depósito?

La prohibición de depósitos o cauciones está consagrada en el art. 16 de la Ley 820 de 2003 y frente a esta situación el arrendatario con fundamento en el art. 32 de la misma ley debe denunciar ante la Superintendencia Financiera de Colombia la contravención legal para que se investigue al arrendador y se le sancione con multas dinerarias y aún con la perdida de la matrícula de arrendadores.



¿Cómo se mide el valor del canon para el arrendamiento de un inmueble?

El art. 18 de la Ley 820 de 2003, establece los parámetros que se deben utilizar para la fijación del precio del arrendamiento y es así como señala: “El precio mensual del arrendamiento será fijado por la partes en moneda legal, pero no podrá exceder el uno por ciento (1%) del valor comercial del inmueble o de la parte de él que se dé en arriendo.



La estimación comercial para efectos del presente artículo no podrá exceder el equivalente a dos (2) veces el avalúo catastral vigente.

¿Puede quitar los servicios de inmueble por que el arrendador se atrasa con los pagos?

Si el pago de los servicios públicos está a cargo del arrendador y este no los paga, las empresas prestadoras de los servicios públicos domiciliarios pueden suspenderlos temporalmente o definitivamente, dando lugar al incumplimiento por parte del arrendador de sus obligaciones contractuales, situación que el arrendatario aprovecha para pedir judicialmente la terminación del contrato con indemnización de perjuicios.

