En términos médicos y jurídicos ¿Qué es la responsabilidad médica?

Respuesta Abogado:

​La responsabilidad civil, en términos generales, es considera como la obligación que tiene una persona de reparar los perjuicios que con su conducta cause a otra. Ahora bien, específicamente la responsabilidad médica no es más que la obligación que tiene el médico, el establecimiento hospitalario y/o el Estado (depende cada caso concreto) de reparar los perjuicios que con su comportamiento culposo ha causado a otra persona.

¿Cuándo es considerado negligencia médica O un fallo en la responsabilidad medica?

Respuesta Abogado:

Para que exista responsabilidad civil médica se requiere la configuración de los 3 elementos básicos de la responsabilidad civil, esto es, el daño, el comportamiento dañino (que puede ser doloso o culposo) y el nexo causal entre los 2 anteriores. La negligencia médica se ubica dentro del segundo de los elementos mencionados, es decir, el comportamiento dañino, lo que esto significa es que la negligencia médica es la que configura un comportamiento dañoso en cabeza del médico o clínica. Esa negligencia médica es entendida como el acto médico o clínico contrario a lex artis que rige la materia.



¿Cómo demandar a un centro médico por recibir negligencia médica?

Respuesta Abogado:

​Lo que primero debe hacer un paciente que se considera lesionado por una negligencia médica es buscar la asesoría de un abogado, ya que para poder demandar reparación de perjuicios por fallas médicas es necesario interposición de demanda judicial por intermedio de apoderado judicial.

Adicionalmente, si la demanda se presenta o es competencia de la jurisdicción de lo contencioso administrativo es necesario agotar previamente el requisito de la conciliación prejudicial ante los agentes del Ministerio público delegados ante dicha jurisdicción.

La demanda presentada en la jurisdicción civil ordinaria prescribe a los 10 años, y la presentada ante la jurisdicción contencioso administrativa caduca a los 2 años. En ambos casos contados a partir del día siguiente a la ocurrencia del acto médico causante del daño.



En resumen, el proceso judicial en ambas jurisdicciones se agota con 4 etapas básicas: 1.- Demanda y contestación.

2.- Etapa probatoria.

3.- Etapa de alegaciones finales

4.- Etapa de sentencia.



Con este último acto jurídico procesal se define si hay o no lugar a la reparación del daño alegado por el demandante o paciente.

¿Qué leyes protegen a los pacientes?

Respuesta Abogado:

En Colombia no existen leyes específicas que regulen la responsabilidad médica debido a que esta, y en general la responsabilidad civil, al igual que en Francia, ha tenido un evidente desarrollo jurisprudencial, lo que significa que han sido los jueces, y no el legislador, el encargado de regular in integrum la materia.

No obstante, a nivel legal se pueden tener en consideración las siguientes leyes:

Ley 599 de 2000, código penal colombiano.

Ley 23 de 1981, código de ética médica.



¿Si sufrió negligencia médica en urgencias puede demandar?

Respuesta Abogado:

Claro que sí, siempre y cuando, como ya se ha dicho, se logren demostrar los 3 elementos básicos de la responsabilidad civil: daño, hecho dañino y nexo causal.

