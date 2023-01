El artículo 15 de la Constitución Política señala que “todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar”.



De hecho, este mismo artículo señala que las personas tienen derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bancos de datos y en archivos de entidades públicas y privadas.



Este artículo tiene un desarrollo en la Ley de Protección de Datos Personales o Ley 1581 de 2012, que aclara que un dato personal es “cualquier información vinculada o que pueda asociarse a una o varias personas naturales determinadas o determinables”, en esa definición están las imágenes.

Así mismo, se señala que hay datos públicos; semiprivados, que son los que no tienen naturaleza íntima, reservada, ni pública y cuyo conocimiento o divulgación puede interesar no solo a su titular sino a cierto sector o grupo de personas; datos privados, que son íntimos o reservados y solo son relevantes para el titular de la información; y datos sensibles, que afectan la intimidad del titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación.



En ese sentido, si alguien usó una imagen o fotografía suya sin su expreso consentimiento, puede acudir a varias acciones.



En primer lugar, tenga en cuenta que es un derecho de los titulares de la información conocer la información personal que reposa de ellos en cualquier banco de datos y la Ley 1581 de 2012 señala que los titulares de la información pueden “revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato cuando en el tratamiento no se respeten los principios, derechos y garantías constitucionales y legales".



La norma añade que "la revocatoria y/o supresión procederá cuando la Superintendencia de Industria y Comercio haya determinado que en el tratamiento el responsable o encargado han incurrido en conductas contrarias a esta ley y a la Constitución”.



Así pues, el primer camino es presentar un reclamo ante el responsable del tratamiento de sus datos. Según informa en su página web la Superintendencia de Industria y Comercio, el responsable del tratamiento de los datos tendrá un término de 15 días hábiles para atender la reclamación, contados a partir del día siguiente a la fecha de su recibo.



Además, el titular de los datos, en este caso de la imagen, también puede hacer un reclamo ante la Superintendencia una vez haya agotado el trámite de consulta o reclamo ante el responsable del tratamiento de datos y hayan pasado 15 días hábiles sin recibir respuesta o cuando haya recibido una respuesta inadecuada.



Finalmente, también puede optar por poner una tutela pidiendo la protección de su derecho a la intimidad. Pero recuerde que las tutelas son acciones que proceden solo cuando ese era el único mecanismo de proteger un derecho fundamental frente a su vulneración, o cuando se agotaron todos los demás medios.

