Así puede consultar el certificado de antecedentes fiscales de Contraloría

Para consultar si usted o su empresa se encuentran en el boletín de responsables fiscales de la Contraloría General de la República puede descargar un certificado de antecedentes fiscales desde la página web de la entidad.



(Lea también: ¿Hay una demanda en su contra? Así puede actuar)

El boletín de responsables fiscales es un documento que registra a las personas, naturales o jurídicas, que fueron condenadas fiscalmente y no han cumplido con el pago.



Para descargar el certificado de antecedentes fiscales solo debe dirigirse a la página web de la Contraloría General, dar clic en la pestaña 'control fiscal' y luego en la opción 'responsabilidad fiscal', o digitar la dirección web: https://www.contraloria.gov.co/web/guest/control-fiscal/responsabilidad-fiscal/certificado-de-antecedentes-fiscales



(Le puede interesar: ¿Qué pasa con las deudas de una persona cuando muere?)

​

Cualquier persona puede obtener información sobre los antecedentes fiscales, solo se necesita el tipo y número de documento de identidad de quien se desea hacer la consulta.



Automáticamente la página web de la Contraloría le descargará un certificado en formato PDF que señala si la persona identificada con ese número está, o no, en el boletín de responsables fiscales.



(Más notas: Alerta por falsas notificaciones de embargos a ciudadanos)



La consulta y descarga de este certificado de antecedentes fiscales es completamente gratuita.



Además de la opción de consulta virtual, también puede pedir estos certificados de manera presencial en el Centro de Servicio al Ciudadano de la Contraloría, ubicado en la Carrera 69 No. 44 – 35 Piso 1, en Bogotá.



Las entidades públicas deberán consultar directamente si los futuros contratistas o funcionarios están boletín, para verificar si existe o no inhabilidad para contratar o desempeñar funciones públicas.

justicia@eltiempo.com