Estos son los pasos para comprar una casa en remate judicial

Lo primero que debe saber es que en Colombia se considera una vivienda en remate judicial cuando su venta es a través de una subasta pública. El precio no lo define un experto en mercado inmobiliario sino el juez a cargo.

Este tipo de casas son bienes que estuvieron inmersos en un proceso judicial en contra de sus propietarios. Por lo general se trata de un incumplimiento con la obligación crediticia que desencadena que el inmueble se remate en un juzgado.



Los pasos que usted debe seguir para comprar una vivienda en remate judicial son los siguientes:



1. Debe saber qué juzgado es el que está encargado del inmueble que usted desea. Posteriormente debe cancelar el 40% del costo de la vivienda, es decir su avalúo. Tenga en cuenta que si no logra conseguir el bien, el dinero le será devuelto.



2. Después de cancelar el dinero, tendrá que acudir al día del remate impuesto por el juez. El proceso de subasta dura una hora. Al final de la reunión se abrirán los sobres que llevan las ofertas de los participantes. A partir de esto, se conocerá el ganador



3. Quien gane debe pagar los cinco días siguientes después de la subasta. Se le descontará el 40% del avalúo que ya canceló.



Recuerde que si usted adquiere este tipo de bien en remate, debe asumir los costos de los impuestos que no han sido cancelados. Para pagar la vivienda no se permiten subsidios, ni créditos bancarios. Puede pasar que la casa siga ocupada, por lo tanto debe esperar tres días para que sus habitantes la dejen libre.



