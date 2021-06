Así puede saber si tiene multas de tránsito usando el número de cédula

En la actualidad el Internet ha facilitado muchos trámites, de hecho, incluso puede consultar si tiene una multa de tránsito.



Lo primero que debe tener en cuenta es que multa y comparendo no son lo mismo, la primera se refiere a una sanción únicamente monetaria, mientras que en el segundo caso, el conductor debe presentarse ante las autoridades de tránsito para que le formulen cargos por su infracción.



Así las cosas, si usted tiene dudas frente a estas sanciones, puede consultar su registro de multas y comparendos y el estado de las mismas ingresando a la página web del Sistema Integrado de Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito (Simit).

Debe dar clic en el botón 'Consulta de Infracciones'. Foto: Simit

Una vez allí, debe dirigir el cursor a un grafico en forma de 'lupa' que acompaña el subtítulo: 'Consulta de infracciones' y da clic.



Al dar clic, se abrirá una nueva página con un breve formulario en el cual debe seleccionar su tipo de documento de identidad, el número y verificar que no es un robot.



Al culminar estos pasos, da clic en 'consultar'. Acción que lo llevará a una nueva página en la que verá el estado de su cuenta sobre las multas y sanciones por infracciones de tránsito.



Si no tiene pagos pendientes la página le muestra un mensaje que especifica que no tiene comparendos, pero si los tiene, verá el listado de las infracciones pendientes.



Es decir, una vez ingresa su número de cédula, el portal de Simit le mostrará el número de comparendo, la fecha, la secretaría de tránsito, el valor y el estado del pago.



Así se ve la página al consultar las multas con el número de cédula. Foto: Simit

Recuerde que si usted es un infractor recibirá la multa en un periodo de 18 días aproximadamente. Una vez le llega la notificación deberá pagar en los siguientes 5 días hábiles.



En el caso de los comparendos, el periodo de cobro es de 6 meses, que inicia cuando usted es notificado de la sanción y culmina con una audiencia pública. Si usted no es notificado, debe averiguar por qué no le avisaron de la existencia de la sanción y presentar una solicitud de anulación y prescripción.



