Elecciones: cómo averiguar dónde tengo inscrita la cédula

Ante la proximidad de las elecciones para Congreso y Presidencia de la República, la Registraduría Nacional abrió, como es costumbre, un nuevo periodo de inscripción de cédulas para que todos los ciudadanos puedan participar en dichas jornadas.

Las inscripciones para Congreso se abrieron desde el sábado 13 de marzo de 2021 y se cerrarán el 13 de enero de 2022.



Esto proceso se podrá realizar en todas las registradurías del país.



Para las elecciones de Presidente y Vicepresidente de la República, que se realizarán en mayo de 2022, el periodo de inscripción comenzó el 29 de mayo de 2021 y se extenderá hasta el 29 de marzo de 2022.



Y si no sabe o no recuerda dónde debe votar, las personas pueden consultar el sitio de votación en la página web de la Registraduría Nacional www.registraduria.gov.co. Allí se encontrará un botón en el sitio 'Consulte aquí su lugar de votación'. Solo hay digitar el número del documento de identidad y el sistema le indicará si hace parte o no del Censo Electoral, en caso afirmativo, le mostrará cuál es el puesto de votación.



Estos son algunos elementos que se deben tener en cuenta

¿Qué es la inscripción de un ciudadano?



Es el acto mediante el cual, un ciudadano se registra ante el funcionario electoral, con el fin de quedar inscrito para votar si aún no lo está, o para cambiar su lugar de votación.



¿Quiénes deben realizar la inscripción?



Los ciudadanos que cambiaron su lugar de residencia, bien sea de barrio, ciudad, departamento o país. También, las personas que expidieron su cédula de ciudadanía por primera vez antes de 1988 y aún no la han inscrito y aquellas que no han votado en ninguna de las elecciones celebradas en los últimos 30 años al no hacer parte del Censo Electoral.



¿La inscripción tiene algún costo?



No. La inscripción de ciudadanos es gratuita.



¿Se puede inscribir un ciudadano con un documento diferente a la cédula?



No. Para inscribirse se debe presentar el original de la cédula de ciudadanía amarilla con hologramas o la cédula digital. En el Departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, adicional a la cédula de ciudadanía, se debe presentar la tarjeta OCRE, en virtud de lo establecido en el Decreto 2762 de 1991. El trámite no podrá realizarse con contraseñas, carnés, libreta militar, licencia de conducción, ni denuncias de pérdida de documento.

¿Los colombianos serán identificados biométricamente al momento de inscribir la cédula? ​



​Sí. Los ciudadanos podrán acercarse a la Registraduría de su localidad o zona de residencia, presentar su cédula de ciudadanía y a través de la autenticación biométrica (facial y/o dactilar), podrán realizar la inscripción de su cédula seleccionando el puesto de votación más cercano a su domicilio. Este procedimiento denominado sistematización de la inscripción, consiste en que los datos del ciudadano que son capturados mediante una estación biométrica, son confrontados con la información del ciudadano que reposa en el Archivo Nacional de Identificación (ANI).



¿Dónde se inscriben los colombianos residente en el exterior?



Deben acercarse a la oficina consular más cercana a su lugar de residencia. Al presentarse ante los diplomáticos, embajadores o funcionarios consulares electorales, podrán inscribirse en el censo electoral correspondiente, presentando la cédula de ciudadanía amarilla con hologramas, la cédula digital o pasaporte colombiano vigente a la fecha de realizar el trámite. Las inscripciones se efectúan en todo momento, pero deben realizarse hasta dos (2) meses antes del respectivo proceso electoral.​



¿Habrá inscripción para extranjeros residentes en Colombia?



No. De acuerdo con lo establecido en la Ley 1070 de 2006, los extranjeros residentes en Colombia, sólo pueden participar en las elecciones para elegir Alcaldes, Concejales y miembros de Juntas Administradoras Locales.



¿Si el ciudadano acaba de recibir su cédula expedida por primera vez y no ha votado, debe inscribirse?



​No necesariamente, porque todo ciudadano, con posterioridad al año 1988, por el sólo hecho de obtener su cédula de ciudadanía al cumplir la mayoría de edad, ingresa automáticamente al Censo Electoral y queda habilitado para votar en un puesto de votación cercano a la dirección informada al momento de tramitar su cédula de ciudadanía. En este caso, sólo deberá inscribirse si cambió su domicilio o lugar de residencia.

