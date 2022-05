“A los grupos armados les dijimos: ‘aquí nacimos, aquí nos criamos. Si nos quieren sacar, aquí nos morimos todos’ ”.



Las palabras son de Paulino Gutiérrez, el profesor de 62 años de edad que en 1979 fundó la escuela del resguardo indígena de Arquía, del pueblo gunadule que habita en Unguía, Chocó. Esa escuela comenzó como una choza pero hoy tiene varios salones en cemento para los 240 estudiantes que atiende, desde preescolar hasta once, en una enseñanza bilingüe en gunagaya, su lengua propia, y español.



Gutiérrez, como todos los mayores de la comunidad, ubicada entre un manto de árboles en la selva del Darién, encarna la historia de resistencia de este pueblo que, tras vivir lo peor del conflicto, hoy es reconocido jurídicamente como dueño de un territorio de casi 3.000 hectáreas, tras una sentencia de restitución de tierras proferida en 2018 cuyas órdenes tienen un gran avance en su cumplimiento.



Aunque ancestralmente su territorio era de 5.000 hectáreas, según dice Rogelio Izquierdo, líder ambiental de la comunidad, la colonización, la expansión agrícola y el conflicto armado lo habían mermado tanto que antes de la sentencia, formalmente solo tenían unas 400 hectáreas.

En el medio de la Casa Congreso, en seis hamacas, se ubican los caciques Foto: María Isabel Ortiz Fonnegra.EL TIEMPO

Para llegar al resguardo, ubicado a 1,5 kilómetros de Panamá, se aborda una lancha en Turbo, Antioquia, que cruza el golfo de Urabá hasta Chocó; allí, en donde el río Atrato desemboca en el mar, se sube por ese afluente hasta llegar a Unguía. Es un viaje de poco más de una hora al que se suman 15 minutos en mototaxi desde el casco urbano del municipio.



La carretera que lleva al resguardo, en el que habitan unas 850 personas, es de tierra y, si llueve mucho y el río Arquía se desborda, se torna imposible de cruzar en vehículos. Eso sucede con alguna frecuencia en un territorio enquistado en una de las regiones más lluviosas del planeta.



Bajo más de 30 grados centígrados de temperatura, la comunidad se reúne en la Casa Congreso –una casa de madera con techo de palma donde se toman decisiones y se hacen cantos y fiestas tradicionales–, los seis caciques se ubican al centro, en seis hamacas que cuelgan de las vigas. Las mujeres se sientan al lado derecho y casi todas tejen molas –tejidos tradicionales que usan en su vestuario–; del lado izquierdo están los hombres, y frente a los caciques están los miembros de la guardia indígena y otros líderes del resguardo.

El miedo sigue, se fue la guerrilla, se fueron después los paramilitares, pero hay otros. Seguimos con miedo, confinados, estamos perdiendo nuestros sitios sagrados FACEBOOK

El cacique asesor Aníbal Padilla Pérez, de 71 años de edad, comienza a entonar en su lengua un canto triste que narra un poco de la historia de su comunidad: “El miedo sigue, se fue la guerrilla, se fueron después los paramilitares, pero hay otros. Seguimos con miedo, confinados, estamos perdiendo nuestros sitios sagrados. Lo que pasaron nuestros abuelos lo seguimos viviendo, y ya no solo nosotros, también nuestros hermanos afro, los campesinos y en las ciudades. Alguna vez, tal vez, también se tengan que desplazar de las ciudades”, interpreta al español Nelson Yabur, el secretario de la comunidad.



Aunque la amenaza no ha cesado, reconocen que la restitución ha sido un gran avance. El cacique Padilla, que lleva 35 años como autoridad en la comunidad, comenta que con la restitución han ido recuperando el territorio por el que sus ancestros transitaban. Yabur explica que los gunadule, según sus historias, son “personas de superficie” a quienes la madre tierra puso en su cuarta capa, por eso sin su territorio es imposible que pervivan su cultura e historia, la tierra les da todo lo que necesitan y hace parte de todo lo que son.

Aníbal Padilla Pérez, cacique del resguardo de Arquía, de la comunidad gunadule que habita en Unguía, Chocó, narró en un canto tradicional una parte de la historia de este pueblo indígena. pic.twitter.com/BmwUV5brWK — María Isabel Ortiz F. (@MIOF_) May 9, 2022

Los años más duros del conflicto

A comienzos de los 80 comenzó la expansión de las Farc hacia el Darién chocoano y a finales de esa década llegaron grupos de autodefensas. Para el año 2000, se lee en la sentencia de restitución, llegó Fredy Rendón Herrera, alias el Alemán, uno de los mayores señores de la guerra en esta zona, quien impuso prohibiciones de tránsito, se apropió de terrenos y a punto de amenazas hizo desplazar incluso al cacique Padilla.



Los paramilitares a su mando impusieron restricciones para el paso de mercados y medicamentos, lo que obligó a la comunidad a confinarse aún más, y el 17 de enero del 2003 se perpetró la masacre de 7 indígenas tule en el paso en el que los tule de Colombia y los que habitan en Panamá -son un pueblo binacional- se encontraban. Ese paso estuvo cerrado hasta hace pocos años y las comunidades, siendo parte del mismo pueblo, quedaron incomunicadas entre sí.



El conflicto tuvo fuerte impacto en su cultura, señala Yabur, quien contó que han tenido que acortar algunas de sus fiestas tradicionales y que muchas de las familias siguen afectadas psicológicamente por las cicatrices que les dejó esa guerra de la que ellos no fueron parte, pero sí víctimas.



“Entre lo más doloroso está el día que ‘el Alemán’ nos hizo el bloqueo y nos dijo que solo podíamos entrar 5.000 pesos en mercado. Amenazaron al cacique Aníbal y él tuvo que irse tres meses, eso afectó a los demás voceros, que tuvieron que renunciar por temor de que si hacían cacicazgo les pasaría lo mismo, lo que afectó nuestro gobierno propio", recordó Yabur.



Otro de los episodios que recuerdan es el desplazamiento no solo de ellos, sino de sus vecinos. "Otra de las cosas más dolorosas fue ver que todos los vecinos se desplazaron, en los límites del resguardo eran colonos (campesinos) y todos se desplazaron, los únicos que quedamos fuimos nosotros, resistiendo. El cacique asesor de ese entonces dijo: ‘nos vamos a quedar aquí resistiendo, y si nos quieren asesinar, que nos maten entre la familia’ “, contó el secretario.

Las órdenes de restitución

Facebook Twitter Linkedin

Una de las mujeres de la comunidad de Arquía muestra accesorios de chaquiras en sus brazos, que hacen parte de la vestimenta tradicional de las mujeres tule. Foto: URT

El fallo de 2018 tiene más de 30 órdenes que, de acuerdo con Sally Mahecha, directora de Asuntos Étnicos de la Unidad de Restitución de Tierras (URT), tienen todas un gran avance en su cumplimiento.



“Cuando se dice que estamos cerca al 100 por ciento del cumplimiento es porque todas tienen avance, pero, por ejemplo algunas órdenes se mantienen en ejecución durante el tiempo, otras tienen cierres como el plan institucional de reparación colectiva que hace la Unidad de Víctimas; hay otras órdenes a las que la comunidad debe dar aprobación final, como un documental del Centro de Memoria Histórica. Pero todas tienen avances importantes”, comentó.



A grandes rasgos hay cinco líneas en las que se dividen las órdenes: territorial, educación y salud; verdad, justicia y reparación; ambiental, y proyectos productivos.



En materia de tierra, Mahecha destacó que la titulación de más de 2.000 hectáreas como territorio colectivo da una seguridad jurídica seguridad jurídica al territorio frente a terceros y frente a ellos mismos, ya que los territorios colectivos no pueden ser embargados, vendidos o adquiridos por ocupación, “es un territorio de todos pero no de cada uno”, explica. En este punto también se clarificaron los linderos y los límites del resguardo, y se pagaron los impuestos de unos predios que los tenían pendientes. En proyectos productivos, entre otras cosas, se le dio a cada familia un proyecto para su autosubsistencia.



Frente a educación y salud, se fortaleció la atención con un enfoque de acuerdo a sus usos y costumbres, “el fortalecimiento de esas prácticas propias permitió que la comunidad hiciera su propio proceso de vacunas covid-19 desde su medicina, y tienen su propio carné”, resaltó Mahecha.

En temas educativos, hubo, entre otras medidas, una capacitación del Sena a la guardia indígena para el fortalecimiento de medidas de protección para el colectivo y para algunos de los líderes más representativos; además, los miembros de la guardia recibieron un apoyo en instrumentos de comunicación para que puedan ejercer mejor el control territorial y autoridad de la mano de sus caciques. Hubo también trabajos para fortalecer el gobierno propio.



En materia ambiental, Codechocó hizo un diagnóstico sobre la situación de fuentes hídricas y suelos, y estableció un plan de medidas para su cuidado que están implementando.



En cuanto a verdad, justicia y reparación la comunidad fue reconocida como víctima y el plan de reparación colectiva incluye 26 órdenes ya cumplidas, pero además se tomaron medidas para reabrir el paso de encuentro con los tule de Panamá, el cual fue declarado como lugar sagrado, dijo Mahecha. En ese mismo sentido, se hizo un inventario de los sitios sagrados de la comunidad y se les brindó una protección especial.

Facebook Twitter Linkedin

Una profesora dicta clases a algunos de los niños del resguardo en español y en gunagaya, la lengua propia de los gunadule. Foto: María Isabel Ortiz Fonnegra.EL TIEMPO

Los retos que continúan

Aunque los avances son reconocidos por la misma comunidad, también lo son los desafíos que siguen enfrentando. Aún siguen rodeados de grupos armados que, según explicaron, les impiden el paso a por lo menos cuatro de sus sitios sagrados que están fuera del territorio del resguardo, afectando así sus prácticas ancestrales y su cultura.



Además, aunque los alimentos que ellos cultivan son más que suficientes, los que pueden cazar en la naturaleza son cada vez menos, producto de la tala de árboles, la expansión agrícola y del mismo conflicto. “Tenemos pancogeres, pero antes nuestros abuelos comían carnes frescas de la naturaleza y pescado, pero ya no estamos pudiendo consumir lo natural”, señaló Diego González, líder de uno de los proyectos productivos.



Pese a las dificultades, los tule sigue trabajando por conservar no solo su territorio, sino su identidad. Johana Garrido, una joven de 26 años que hace parte de la cooperativa de mujeres, así lo señala: “Me siento muy orgullosa de ser gunadule, me siento agradecida de ser indígena y quiero enseñarlo a mis hijos para no perder nuestra cultura”, concluyó.

MARÍA ISABEL ORTIZ FONNEGRA-ENVIADA ESPECIAL

Redacción Justicia

En Twitter: @MIOF_

justicia@eltiempo.com





*Viaje por invitación de la URT