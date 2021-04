¿Cómo anular un contrato de arrendamiento?

Si usted arrendó un inmueble y el arrendatario ha incumplido con sus responsabilidades puede acudir a un trámite para dar por terminado el contrato de arrendamiento y recuperar el espacio.

De acuerdo con la aplicación LegalApp, del gobierno, si el arrendatario no paga la renta, cortan los servicios públicos por falta de pago, o si el o los arrendatarios constantemente tienen problemas de convivencia con los vecinos, entre otros, se recomienda en primer lugar intentar un acuerdo entre las partes o a través de un centro de conciliación, centro de convivencia, conciliador en equidad, defensoría del pueblo o notaría.



Si en el municipio en el que se encuentra no hay centros de conciliación, de convivencia, sede de defensoría o notarías, puede acudir al personero municipal.

Si no desea o no es posible acudir a la primera opción, de buscar un acuerdo entre las partes, puede dar por terminado el contrato de arrendamiento. Para ello el arrendador deberá comunicarle al arrendatario que se terminará el contrato indicando la causa de incumplimiento exacta (artículo 22 Ley 820 de 2003, para el caso de arrendamiento de vivienda urbana) y solicitar la entrega del inmueble.



Para el aviso de la terminación del contrato no se requiere ninguna formalidad especial pero se recomienda hacerlo por escrito a través de una carta de terminación de contrato, que sirva de prueba en posibles procesos judiciales para recuperar el inmueble.



Una vez comunicada la terminación, se puede llegar a un acuerdo o conciliación en relación con la fecha de entrega del inmueble y el pago de lo que se deba.



Para estos trámites no necesita abogado y no tiene costo en general. Solo si acude a centros de conciliación particulares deberá pagar algo, pues estos tienen unas tarifas establecidas por la prestación de sus servicios.

Si terminado el contrato el arrendatario no entregan el inmueble

En este caso, en el que se termine el contrato y no le entreguen su inmueble, es posible presentar demanda civil para que un juez ordene la devolución y el pago de los daños ocasionados. En estos casos el demandante no estará obligado a solicitar una audiencia de conciliación extrajudicial como requisito de procedibilidad de la demanda, pero usted puede hacerlo si lo estima pertinente.



La demanda deberá presentarse ante el Juez Civil de donde vive la persona que se demanda o ante el juez de pequeñas causas sin necesidad de abogado, cuando el valor de lo que se reclama en la demanda no supera los 40 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Sí necesitará un abogado si el valor de lo que se reclama supera los 40 SMMLV.



Si el juez ordena la devolución del inmueble, para poder cobrar el dinero o los arriendos que aún se deban, es posible solicitarle al mismo juez que se inicie un proceso ejecutivo para ordenar el pago.

