Estos son los pasos para anular su matrimonio católico

Si usted quiere poner fin a su matrimonio católico debe tener en cuenta que existen ciertas causales para poder conseguir la nulidad. Una vez tenga claro el porqué de su decisión, puede presentar una carta al Tribunal Eclesiástico explicando las razones.

Las causales aceptadas por la iglesia son:



1. La pareja no dio su consentimiento al momento de casarse porque no tiene capacidad para tomar decisiones de forma racional o tiene algún trastorno psicológico que le impide asumir las responsabilidades del matrimonio.



2. Dentro de la unión marital hubo infidelidad, violencia, vicios y cualidades que le causen dolor a la parte que quiere separarse.



3. Si el matrimonio fue entre miembros de la familia, que indique un alto grado de consanguinidad.Y si la pareja comete delitos al casarse.



4. Si uno de los dos no quiere tener hijos y si la unión marital fue celebrada por un párroco no autorizado.



(Le puede interesar: Aprenda a sacar su certificado de Procuraduría)



Después de elegir su causal, debe presentar una petición escrita donde exponga sus razones al Tribunal Eclesiástico de su ciudad. Si las dos personas están de acuerdo empezará un proceso de alrededor de 45 días para que la jurisdicción decida si acepta o no la nulidad.



En caso de que uno de los dos no esté de acuerdo, la iglesia citará a los testigos presentados por las partes para indagar si existen o no las razones para finalizar el matrimonio. Posteriormente, el tribunal, a partir de pruebas y de las versiones de quienes fueron citados, tomará sentencia a favor o no, del fin de la unión eclesiástica.



JUSTICIA

En Twitter: @JusticiaET

justicia@eltiempo.com

Lea otras noticias de Justicia

Tras combates en Venezuela se extremó seguridad en el lado colombiano

Violencia al personal de salud en 2020, la más alta en 24 años: CICR

En El Salado siguen buscando a desaparecidos tras masacre hace 21 años